60 horas de angustia y llamas

Todo empezó con un aviso de incendio al Infoca a las 21:20 del sábado 24 de junio. Después llegarían el pavor, la catástrofe y la imagen de un paisaje desolador, devastado por las llamas. El fuego se había declarado en una zona que atraviesa una pista forestal y que está rodeada de explotaciones freseras, en concreto en Las Peñuelas, término municipal de Moguer. Nada más tener conocimiento del mismo, el dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) movilizó medios para combatir las llamas, pero nadie se imaginaba lo que iba a ocurrir. De hecho cuando el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, se enteró de lo que estaba sucediendo, pensó que el incendio no iría a más, según ha reconocido.

Así debieron pensar también los responsables del dispositivo que enviaron a la zona dos medios aéreos, tres vehículos autobomba, 36 bomberos y un agente de Medio Ambiente. Horas después ya se instaló en Mazagón un Puesto de Mando Avanzado, con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, y la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, a la cabeza, al que acudirían la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; el ministro del Interior, Ignacio Zoido; la ministra de Empleo, Fátima Báñez; la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos; el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Francisco José Romero; el presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo y el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, entre otros, que dieron cuenta con su presencia de la dimensión del siniestro.

Las fuertes rachas de viento pusieron en jaque a los retenes del Infoca y de la UMEMás de 2.000 personas fueron desalojadas de poblados, hoteles y campingsLas muestras de solidaridad con los afectados han sido numerosas

Los medios aéreos apenas intervinieron cuando se inició el fuego. Según avanzaran las llamas se iba a decidir si se incorporan con las luces del día, pero antes de la medianoche la Junta de Andalucía ya había activado el nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales, mientras las llamas discurrían por la carretera HU-3110, entre las localidades de Moguer y Mazagón. Para entonces el Infoca había desplegado 86 bomberos forestales, nueve camiones autobombas y se había procedido al desalojo de varias fincas por la cercanía de las llamas. La rapidez de propagación de éstas, a causa del viento, obligó también a evacuar el hotel Solvasa, el camping Cuesta de la Barca, el Parador de Mazagón, las casas de Bonares, la barriada de San José y el Alcor. Posteriormente fueron desalojados el camping Doñana, y el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales del Ministerio del Interior (INTA), el poblado de San José y Las Madres.

En total fueron más de 2.000 personas, el grueso de las cuales fueron trasladadas a los pabellones deportivos de Mazagón y Moguer, pero también a la casa de la cultura de Matalascañas y a la casa Hermandad del Rocío de Almonte.

De golpe, la preocupación se había adueñado de la situación y el Infoca no tuvo más remedio que replantear la actuación, centrándose en el desalojo de las personas que vivían o se albergaban en estas instalaciones de la línea de costa en las que ya empezaba a notarse el nerviosismo, llevado a veces al extremo del pánico. Pese a que la colaboración fue la tónica predominante en esos desalojos, éstos no estuvieron exentos de escenas tensas, porque hubo personas que se negaron a abandonar sus casas ante el temor de no encontrar nada a su regreso, mientras otros corrían y huían en dirección a la playa ante el miedo a que el fuego llegara a alcanzarlos.

La tensión fue progresiva, desde el mismo momento que vecinos y efectivos del Infoca contemplaban cómo el fuego ante ellos se hacía cada vez más virulento, hasta el punto de que el primer retén que llegó decidió esperar refuerzos para ver cómo atajarlo.

Llegados a ese punto el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía solicitó minutos antes de las 3:00 del domingo, la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para ayudar en la lucha contra el fuego. La UME desplazó al lugar 57 efectivos y ocho vehículos de extinción. Mazagón volvía a vivir un segundo atardecer a consecuencia de las llamas, pero esta vez propias de un infierno.

El Infoca mantenía en la zona los 68 bomberos, siete autobombas y una nodriza, además de la Unidad Médica de Incendio Forestales y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones

Solventada la prioridad de evacuar a las personas tocaba apagar el fuego, el Infoca reclamó más ayuda y no se hizo esperar. Al dispositivo de unieron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, así como de Huelva capital a los que se sumaron Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Todos intentaron hacer frente a las llamas y trataron de controlar un fuego que se estaba cebando ya con parte del Paraje Natural de Doñana y comenzaba a acercarse al Parque.

Para entonces permanecían cortados al tráfico varios kilómetros de la A-494, que une Mazagón y Matalascañas, así como la HU-3110 y el camino de las Peñuelas. El equipo de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias se desplazó al centro de salud de Mazagón para atender a posibles heridos, mientras otra unidad permanecía en el puesto de mando.

Pocas horas transcurrieron de la madrugada del domingo cuando ya se hacía una idea del desastre que estaba produciendo el fuego. Y es que las llamas habían arrasado en menos de cinco horas 12 kilómetros lineales de arbolado y matorral.

Hasta las 8:00, unos 23 retenes lucharon en las labores de extinción del incendio, al que se sumaron después 21 medios aéreos. En total unos 600 efectivos de todas las áreas de seguridad y emergencias colaboraron en la coordinación para sofocar las llamas.

Doce horas después de declararse el fuego, la preocupación seguía reinando, ya que el viento que durante toda la noche fue el gran enemigo del dispositivo, continuaba haciendo de las suyas y el fuego avanzaba sin control. Las cosas no iban bien y esto se reflejaba en las caras de todas las autoridades y mandos que coincidieron en el puesto avanzado.

En la mañana del domingo, la situación del fuego se presentaba con un único frente de tres focos abiertos: dos en los flancos y uno en la cabecera. El flanco izquierdo era el que más preocupaba, ya que su dirección apuntaba directamente al Parque Nacional de Doñana.

La reuniones en el puesto de mando se fueron sucediendo, porque el incendio vivía su momento más crítico y el cansancio era ya evidente en los componentes de las Brigadas Contra Incendios y Efectivos de la UME que venían del fuego tras ser relevados. Las noticias no eran buenas y todos sentían el espacio natural como suyo. Mientras tanto, el operativo de emergencia autorizaba el regreso de algunas personas desalojadas, en concreto del hotel Solvasa y de las casas de Bonares. Al mismo tiempo el fuego comenzaba a sacar también lo mejor de las personas, la solidaridad y el afecto hacia aquéllos que tuvieron que ser realojados en polideportivos y otras estancias municipales.

Tras las fuertes rachas de viento que se registraron durante toda la mañana del domingo, por la tarde aminoró, lo que mejoró un tanto la situación, como fueron avisando las distintas áreas de control, pero siempre con mucha cautela. Porque además, el fuego continuaba su andadura hasta el punto de tener que desalojar el Centro de Cría del Lince Ibérico de El Acebuche y cerrar la salida de Matalascañas para preservar la seguridad de las miles de personas que se concitaban en este enclave costero, una decisión que provocó el enfado, aunque de los menos.

El humo denso y el olor a quemado impregnaban todas las zonas, incluido el puesto de mando, donde llegaban muchos equipos de efectivos para descansar y alimentarse con el tiempo justo de volver a entrar a sofocar las llamas.

La idea era acorralar el fuego, así como mantener a salvo la zona de población, que en ningún momento corrió peligro, pero las labores de los retenes seguían siendo complicadas debido a las ráfagas de viento cambiantes.

Con la llegada de la noche, los medios aéreos tuvieron que abandonar su trabajo. Los dispositivos de emergencias esperaban que las condiciones atmosféricas mejorasen con el paso de la horas, provocadas por la bajada de las temperaturas tras la caída del sol. Así fue, todo empezó a cambiar y los factores climatológicos comenzaban a aliarse con los retenes.

El lunes por la mañana amaneció con cierto optimismo moderado. El dispositivo contra incendios se mantuvo toda la noche para controlar los "puntos calientes" que existían. Las cosas iban a mejor y en el puesto avanzado ya había lugar para las sonrisas, para comenzar a respirar con un poco más de tranquilidad.

El Infoca había fijado el perímetro del fuego y esperaba darlo por estabilizado en cualquier momento. Nada que ver con el día anterior, cuando la ventisca y sus continuos cambios hicieron presagiar lo peor. El lunes por la tarde, después de 45 horas de trabajo por tierra y aire, ya no se hablaba de tres frentes sino de un perímetro perfectamente controlado.

De día, se habían localizado en su interior "puntos calientes" que en ocasiones hicieron rebrotar las llamas, sobre todo en las horas de más calor y también con el viento que se registró por tarde, si bien "automáticamente los medios aéreos se dirigieron hacia ellos a pagarlos de manera rápida".

La situación continuó evolucionando "como se esperaba", es decir, "muy bien". A primera hora del martes estaba previsto realizar otro vuelo de reconocimiento para poder "en cuanto sea posible" dar el incendio por estabilizado. Cuando regresó al puesto de mando éste dio directamente por controlado el incendio, lo que dio paso a una sensación de satisfacción por el trabajo ejemplar realizado.

Los tres intensos días vividos en el entorno de Doñana a causa del incendio, que se antojó de extrema gravedad para las personas y el propio espacio natural, han dejado atrás un vaivén de sentimientos y sensaciones que han pasado de la tensión a la satisfacción.

Ahora, la tristeza y la desazón invaden a todo aquél que se acerque a zonas como el entorno del Parador o Cuesta Maneli y comprueban los efectos devastadores de este siniestro, que ha arrasado cerca de 8.500 hectáreas.

Pesar y desconsuelo pudo verse en los rostros de algunos usuarios del camping Doñana al comprobar que lo habían perdido todo; aunque el negocio continuará.

Mientras tanto prosigue la investigación para determinar las causas del siniestro. Desde el primero momento la presidenta de la Junta y el Consejero de Medio Ambiente apuntaron a la mano de hombre. Negligencia o intencionalidad falta aún por determinar. Una carbonería próxima al lugar del inicio del fuego es el foco de todas las miradas, si bien la Junta de Andalucía y el Gobierno piden tiempo para que se concluyan las investigaciones.

La devastación provocada por las llamas comienza a pocos kilómetros del enclave costero de Mazagón. Después de un primer espejismo de pinos verdes llega lo negro, la huella del que ha sido el peor incendio de los últimos treinta años de Huelva y el que con toda seguridad ha causado el mayor daño ambiental.

Las llamas han llegado casi al Parque Nacional de Doñana y partir de ahora, nada volverá a ser lo mismo. Un recorrido por la zona del incendio así lo delata. Varios puntos de la A-494 que conduce en línea recta a Matalascañas son especialmente significativos de las terribles heridas causadas por el fuego al espacio natural, pero el desastre está más allá del asfalto de la carretera.

Las llamas han dejado un reguero de árboles calcinados y cenizas en el entorno natural y la Cuesta Maneli ofrece uno de los parajes más desolados. Tal es así que el comité científico técnico que se ha constituido para recuperar la masa forestal prioriza su restauración. Ésta ha sido una de las áreas más perjudicadas por el fuego y la que presenta más problemas de degradación a causa del viento y la lluvia. El paraje está formado por grandes formaciones de dunas móviles que podrían desaparecer tras su dispersión a causa de los fenómenos climatológicos. La Junta ha anunciado que pedirá fondos a la UE para las obras de repoblación.

El peligro acecha pero hay mucha gente dispuesta a que esto resurja cuanto antes; la solidaridad toma forma en distintas iniciativas, incluso con artistas dispuestos a recaudar fondos para la futura reforestación, porque Doñana, su entorno y su gente, no están solas.

La Junta puso el pasado miércoles a disposición de la sociedad andaluza en su página web un formulario para canalizar las solicitudes de participación recibidas en los últimos días para ayudar en tareas de regeneración de la zona afectada por el incendio. El jueves ya se habían alcanzado unas 3.500 solicitudes, lo que evidencia la ola de solidaridad desplegada que ha suscitado el fuego. Ayer el incendio aún no se había dado por extinguido.