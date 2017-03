¿Qué hace la mente cuando no hace nada?

La mente, cuando no está atenta a algo con la atención centrada, divaga, y además se pone en modo defensivo de alerta. Esto quiere decir que cuando nosotros no estamos concentrados en alguna tarea, nuestra mente se va de paseo por los almacenes de memoria y de forma automática genera pensamientos e imágenes con un objetivo: darnos seguridad a futuro, certidumbre. Es una reacción defensiva en la que se forman las miles de suposiciones que hacemos cada día. La mente busca así el control de todas las situaciones que vivimos, anticipando lo que puede venir. Por eso, cuando afrontamos una situación inesperada o incómoda, lo primero que hacemos es buscar si en el pasado hemos vivido algo parecido, para darle una explicación lógica, anticipar un resultado y tener preparada una respuesta. Y como lo hacemos de forma defensiva, no solemos anticipar buenos finales. De ahí el interés de conocer cuáles son las respuestas automáticas que nos prepara nuestra mente para defendernos.

Las más habituales son tres. Una respuesta típica puede ser evitar, huir, no afrontar. Otra respuesta puede ser luchar, enfrentarse y negarse a aceptar. Y una más puede ser bloquearse, o colapsar que dicen los expertos, e incluso generar las temidas angustias o fobias que podemos llegar a sentir.

La buena noticia es que hay una opción más, una alternativa a la divagación a la que de forma natural nos lleva la mente: es la atención plena.

Cuando la mente está centrada en el presente, acepta y deja de hacer suposiciones tremendistas, nos ofrece la oportunidad de disfrutar los momentos y no sufrir o estresarnos tanto por cosas que puede que no pasen.

Esta actitud de respuesta se entrena, y se llama mindfulness.