"Los gurumelos son algo mágico"

Nació en Huelva, dice su biografía. En Rosal de la Frontera, puntualiza él. Pero no llegó a vivir ni un año en la provincia, hijo de la migración onubense de los 60 a Cataluña. Sólo regresó en ocasiones puntuales, en la infancia, para visitar a sus abuelos y guardar un poso de terruño. Hace unos días volvió como invitado estelar en el ciclo Ahora Capital que ha organizado el cocinero Xanty Elías, primera estrella Michelin de Huelva con su restaurante Acánthum. Paco Pérez tiene cinco repartidas en tres establecimientos, pero él conserva la sencillez heredada de sus padres, abnegados trabajadores, que ahora identifica como cualidad clave para alcanzar metas.

-Más de uno ha descubierto estos días que hay otro cocinero de Huelva con estrellas Michelin.

-Sí, sí, nacido en Rosal de la Frontera. Me llevaron al Ampurdán cuando tenía yo seis meses.

-Con seis meses no le dio tiempo a probar el jamón y las gambas.

-Pero lo hemos probado después. Y los gurumelos, a los que le hicimos un homenaje en la ponencia de Andalucía Sabor, Paisajes andaluces, con la que quisimos basarnos un poco en cosas emocionales.

-¿Cuál es la clave para proyectarse desde un negocio familiar y lograr cinco estrellas Michelin?

-La base es precisamente ser un negocio familiar porque inculca muchos valores, como la existencia de un esfuerzo previo que tienes que cuidar. Luego poco a poco vas creciendo, madurando y notando por qué haces lo que haces. Con el tiempo me he dado cuenta de que la cocina es una forma de expresarme, como otros lo hacen con la arquitectura o la pintura.

-La familia es doble protagonista en su caso.

-Sí, por el bar de tapas de mis padres, bar La Peña, y por Miramar, de parte de mi señora.

-Ella es su mano derecha.

-La mano derecha y la izquierda. Las dos, sinceramente. Hay un antes y un después de Montse. Forma parte de mi paso por la vida. Independientemente de eso, estamos hablando de un espacio que va a hacer ahora 80 años de vida. Siempre hemos intentado cuidarlo, y a nivel profesional, que pueda seguir siendo de la familia, que no siempre es fácil. Proyectos así son complejos, sobre todo cuando quieres crecer e inviertes. A parte de haber un esfuerzo emocional, hay un esfuerzo económico importante.

-Habla de nuevo del factor emocional. ¿Mejor la cocina emocional que la sensorial o sensitiva?

-Nuestro momento es muy singular porque de la misma manera que se ve que está viniendo una cocina de mestizaje, ésta siempre ha existido. Porque, ¿cuántas cocinas auténticas hay en España? ¿Y en el mundo, en Europa? No las hay. Estamos en un momento en el que hay una cocina popular y cada uno tiene la oportunidad de disfrutar de diferentes tipos, de culturas diferentes, con productos singulares del espacio. Y después hay otra que al cocinero le permite expresarse. La alta gastronomía, por llamarla así, se sitúa en los espacios donde dejan expresarse al cocinero. Sólo eso no tiene precio. Cuando alguien viene a tu casa y le ofreces algo que es completamente tuyo, con lo que te quieres expresar, y te lo acepta, te paga por ello y le gusta, menos o más.

-Se habla también de las dualidades tradición y vanguardia, técnica y producto.

-Nuestra ponencia del Fórum Gastronómico este año es un poco esto. Nos centramos en nuestra zona, Girona, Cataluña, y hacemos un listado de productos que todo el mundo da por tradicionales. Y hemos visto que no hay ninguno que sea auténtico de la región. Hay platos muy arraigados en la zona que llevan pimiento, cebolla, tomate... Todos esos, componentes importados. Y otros que hacemos sólo con pescado y algas, productos auténticos. ¿Qué plato es más auténtico? ¿El de una cocina de vanguardia, conceptual, emocional, o el de tradición? El aguacate, dentro de 30 años, si seguimos cocinándolo, será un producto tradicional... Pasa con la cebolla, que es de Asia, la hemos traído y hecho nuestra, y dicen que eso sí que es auténtico.

-¿Sirven de poco los localismos y hay que mirar siempre fuera?

-Yo gasto jamón ibérico. ¿Y el que no tiene una olivera al lado, no utiliza aceite de oliva? ¿Queremos que las personas viajen a nuestros restaurantes pero no queremos que los productos viajen? No lo entiendo. Si queremos que las personas viajen a nuestras casas, ¿por qué los productos no pueden viajar? Si vengo a Huelva y encuentro un producto excepcional, ¿por qué no lo voy a tener en casa? No quiero decir con ello que no sea bueno el producto de proximidad. Al contrario, hay que seguir reforzándolo, pero hay que ser reflexivos.

-La proximidad con Francia ha sido también muy importante para las cocinas catalana y vasca.

-Evidentemente. [Josep] Mercader empieza a hacer una cocina muy diferente, viajando a Francia. La proximidad es importante, si no, ¿dónde ha evolucionado antes y más rápido la cocina española? En el País Vasco y en Cataluña.

-Usted se forma primero en Francia pero es en Cataluña, en El Bulli, donde llega la revelación.

-De las personas que más influyen en mí es Luis León, cocinero de Lanzarote con quien empiezo a hacer cocina un poco francesa. Ir a [Michel] Guérard te enseña una metodología y unas formas de hacer diferentes. Pero cuando voy a El Bulli en el 92 o 93, no duermo. Me acuerdo que llegué a casa y le dije a mi mujer que era tan emocionante que no podía dormir en toda la noche. La experiencia que había tenido traspasaba el comer. Dices: "¡Hostia, qué coño es esto! ¡Qué emoción más brutal!". Es lo que me pasó en El Bulli. Y eso me marcó.

-Fue un punto de inflexión.

-Al final todo viene en que tiras para detrás en vez de tirar para adelante. A mí me gustaba mucho escribir y pintar. Siempre me ha gustado expresarme. Y a partir de que alguien despierta eso, me despierta un instinto que tengo porque no me había dado cuenta de que este trabajo me iba a ayudar a poder expresarme.

-¿La faceta artística de la cocina?

-No es un tema alimentario, sino que el cliente reciba algo. Trata de sentimientos, que es lo que aporta El Bulli, aunque luego, claro, todos tenemos nuestras limitaciones.

-"Lo importante es ser diferente", ha dicho alguna vez.

-Es una expresión que se puede sacar un poco de contexto. Si con lo que quieres expresarte dejas a la gente indiferente, no ha pasado nada. Ser diferente es que la gente tenga una reacción sobre lo que haces, tanto negativa como positiva. Y que haya una comunicación. Eso al final es lo importante, lo que hace que evolucionemos.

-Habla también de ilusión, trabajo, constancia, como base de su trabajo desde Miramar.

-Todo lo que nace desde el trabajo, la constancia, la pasión, la ilusión, el esfuerzo, raras veces se puede torcer, aunque la vida te lleva a caminos complejos.

-El año pasado abrieron cinco habitaciones de lujo en Miramar. ¿Es la evolución de la cocina?

-El Miramar nace con habitaciones y tenemos una influencia de hospitalidad. Tenemos un problema de que las personas viajan y no se pueden quedar. Acaban tarde, disfrutan, están amenos y creo que no hicimos habitaciones, hicimos una ampliación del restaurante. Es decir: el restaurante cambia, se transforma y te voy a cuidar todo el día. Yo lo encajaría así.

-Ahora se vincula la cocina al turismo para que sea el nuevo aliciente de los destinos.

-Yo ya empezaría a eliminar la palabra turismo. Durante muchos años se puso a las personas que vienen, que no entienden, que no saben, que no vienen a divertirse. Ahora las personas viajan, buscan experiencias, quieren conocer territorios, quieren tener buenos momentos y esto es lo que estamos dando hoy en día. Tenemos un marco incomparable en España para poder ofrecerlo: diversidad de culturas, de formas de pensar, de cocinar, espacios singulares, arquitectos increíbles... Vamos a poner un mejor nombre a esto del turismo, que está un poco quemaete.

--Huelva aspira ahora a eso.

-Lo que yo he visto tiene un potencial increíble, a nivel de espacio singular, cultural, gastronómico, social, natural... Enseguida me ha venido un olor a pino, a mar, tan maravilloso, en unos sitios protegidos increíbles, que aún se tienen que proteger más. Tenéis unos productos increíbles. ¿Qué más puede pedir un territorio? Que la gente se siente, piense y reflexione sobre el camino que tiene que coger. No se hace en un día esto.

-Tampoco se hace tirando de despensa solo.

-Exactamente. Creo que hay gente cualificada para sentarse y ver el camino que tenéis que coger y hacerlo. Está en vuestras manos.

-Decía antes que ha utilizado gurumelos en su cocina.

-Sí, me encantan los gurumelos. Para mí es algo mágico. No hay temporada que no utilicemos gurumelos y demos un plato dedicado, que se llama Buscando gurumelos, homenaje a Huelva.

-Quizá es la gran joya gastronómica por descubrir en España.

-No entiendo cómo no se conoce más. Yo tengo la memoria de ir a buscar con mi abuelo los gurumelos y luego hacerlos mi abuela en el perol a fuego de brasa con un huevo salteado, con el aroma a brasa. Ese sabor a tierra es maravilloso.

-Éste sí es un producto básico.

-Cada uno tiene que dejar volar la imaginación donde quiera. Para mí, un gurumelo con un toque de sal, un poco de aceite de oliva, poquito a la plancha, crudito, es maravilloso. De ahí, deja volar.

-Siguió viniendo, entonces.

-Sí, con once, doce años, vine alguna vez. Mi abuelo ya estaba jubilado y vivía en el Rosal. Maravillosas esas dehesas. Si ya digo que lo tiene todo esta tierra.