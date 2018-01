El grupo Kaizen exhibe los encantos del hotel La Malvasía

Desde la pasada romería del Rocío, el hotel La Malvasía, a diez metros del Parque Nacional de Doñana, ofrece a los visitantes la oportunidad de disfrutar durante todo el año de las posibilidades de un enclave único sin renunciar a la calidad y el servicio, principales bazas de las que hace gala el grupo Kaizen.

La presentación de este proyecto hotelero abrió ayer el maratón de eventos programados en el estand de Huelva en Fitur, donde estuvieron el director del hotel, Enrique Tiscar, y la presidenta de Kaizen Hoteles, Marisa C. de Azcárate, para mostrar un vídeo de su proyecto. Según explicó la responsable, las puestas de sol, el disfrute de la naturaleza en un entorno paradisíaco, la calidad de la restauración ofrecida por el restaurante o la máxima comodidad de las instalaciones son algunos de los alicientes de este establecimiento, una casa rociera de 18 habitaciones, totalmente restaurada, con un patio nuevo, y que cuenta con un sistema energético respetuoso con el medio ambiente. El cliente de empresa y el viajero que busca la comodidad y el confort constituyen el perfil del cliente de La Malvasía. Sin embargo, este hotel boutique, con vistas a una flora y fauna únicas, está abierto a todo tipo de turismo durante los 365 días del año. No en vano, es una opción idónea para "perderse un fin de semana", para encontrar la relajación que a veces se pierde, disfrutar de unos días entre amigos o asistir a reuniones de negocio, entre otras muchas opciones. Marisa C. Azcárate, tras la exitosa experiencia cosechada en los últimos meses con este proyecto, informó de que su grupo trabaja en la próxima apertura de un hotel de lujo en Jerez. Se trata de la Casa Palacio María Luisa, un hotel de cinco estrellas en un edificio del siglo XIX traído al XXI.