Los grandes chefs son también son 'influencers' ambientales

El chef del restaurante Acánthum y estrella Michelin, Xanty Elías, y el profesor de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia, José Miguel Mulet, hablaron ayer sobre Gastronomía y Cambio Climático.

Unos minutos antes, Mulet señaló que en la lucha contra el cambio climático los científicos trabajan desde muchos aspectos -tanto a nivel de eficiencia como para mantener la producción de alimentos en condiciones climáticas complicadas- si bien también hay acciones individuales que se pueden hacer desde casa y, en este sentido, es importante el papel de los grandes chef como influencers.

"Aunque el impacto de sus acciones a nivel global no se traduzca en grandes números, porque no toda la gente come en sus restaurantes a diario, sí es importante la tendencia que marcan, aparte de que ellos pueden llegar a más gente que los científicos", señaló.

Al objeto de "despejar dudas" y debatir ideas que acerquen la verdad de la tecnología a la calle", Xanty habló de su caso en concreto: "Nosotros somos tan pequeños y tan jóvenes que, siendo sinceros y honestos, aún no nos planteamos hacer como columna vertebral de nuestra cocina el medio ambiente". Pero sí que, según relató, evolucionan poco a poco en esa dirección, siempre y cuando haya un hilo de información en el que se pueda confiar. "No puede ser que hoy una cosa sea buena y mañana mala. Tenemos que ser consecuentes y no dar pasos en falsos", consideró.

Según explicó, hay chefs que hacen de este asunto su leitmotiv, como Eneko Atxa, quien "desde el minuto uno ha querido un restaurante cien por cien sostenible". Sin embargo, que eso sea práctico para todos los restaurantes no es tan fácil porque "no se pagan esos precios de cubierto", de modo que "el que sea sostenible no significa que sea barato o esté alcance de todos los bolsillos".

En su caso, tratan de hacer pequeñas acciones pero de un modo "real": "Si reciclamos vidrio, lo hacemos siempre, y no solo cuando nos venga bien, cuando tengamos cerca el contenedor o porque vengan a hacernos la foto". Así, aunque todas las acciones que vayan haciendo sean pequeñas y se incorporen de manera paulatina, el objetivo es "acercar y concienciar como imagen mediática de que seguramente hay una forma más adecuada para preservar el medio ambiente".