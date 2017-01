"Es lo más grande que me ha pasado después del nacimiento de mis hijas"

Jeromo Segura es uno de los valores firmes del flamenco onubense que ha llevado Huelva a lo más alto en el panorama actual del cante. No tiene reparos en confesar que su asignación como rey Baltasar de este 2017 es una de las mejores cosas que le han pasado en sus 37 años de vida. A Jeromo, entre otras muchas cosas, ha habido ocasión de escucharlo en la Exaltación a la Saeta que organiza Huelva Información. Ahora se trata de otro registro muy distinto pero que ha llegado a lo más profundo del corazón del cantaor.

-¿Qué sintió cuando le propusieron ser rey Baltasar?

-Me puse más contento que unas pascuas porque la verdad es que no me lo esperaba. Es uno de los mejores regalos que me podían hacer, quizá el mejor después del nacimiento de mis hijas. Puedo reconocer que en mi carrera me han sucedido cosas muy buenas pero ser Rey Mago en mi tierra y además, ser rey Baltasar que siempre fue mi preferido, es lo más grande tras el nacimiento de mis dos hijas.

-¿Jeromo Segura mantiene la ilusión por la fiesta de los Reyes?

-Ya lo creo. Pasan las dos primeras noches de la Navidad: Nochebuena y Nochevieja que son algo duras cuando hay seres queridos que ya no están y quedan por delante los Reyes que además, siempre han sido muy buenos conmigo y se han portado extraordinariamente bien. Es de esta manera, la fiesta que levanta la ilusión en todos nosotros.

-¿Cómo vive los días previos a las visitas que va a realizar y a la cabalgata? ¿Se está preparando de alguna manera dado el esfuerzo físico y mental que requiere?

-Tengo la misma ilusión que si fuera un niño chico. Desde que me dijeron que iba a ser Rey Mago no puedo dormir por las noches y eso que afortunadamente, estoy acostumbrado a que me pasen cosas buenas pero esto es algo muy especial y sobre todo hacer yo de rey Baltasar lo que me hace estar flipando. En cuanto a los preparativos, no estoy haciendo nada especial aunque eso sí, me llevaré conmigo a un guitarrista por si surge la ocasión de que el rey Baltasar pueda cantar en algún momento.

-¿Cómo se enteró de que había sido elegido para ser Rey Mago? ¿Quién se le comunicó?

-Fue el propio alcalde. Gabriel Cruz fue el que me llamó por teléfono para darme la noticia. Desde ese momento, no sé cómo agradecerlo porque me dio la noticia de mi vida.

-¿Qué les pide a los Reyes Magos para Huelva?

-Para Huelva les pido, en primer lugar, salud para todo el mundo y después, trabajo ya que hay mucha gente que lleva en paro mucho tiempo y necesitan un puesto de trabajo.

-¿Y que les pide a los Reyes, Jeromo Segura para este año que acaba de empezar?

-Estuve trabajando muchos años con un hombre gitano ya mayor que me decía que lo importante era salud, libertad y dinero para gastar pero estas tres cosas en ese orden que he dicho. Pienso que son las cosas que deben estar en una vida.

-¿Cómo van los preparativos materiales de cara a las cita del día 5?

-Va todo muy bien. Ya nos están arreglando los trajes para que nos queden bien y un tanto de lo mismo se puede decir de los pajes. Mi familia está como loca de contenta con participar en la cabalgata. De hecho, hemos abierto un grupo de whatssap en el que estamos constantemente hablando de los preparativos y de cómo van a ser las cosas el día 5. Estamos todos deseando que llegue ese día.

-Ya que habla de la familia, ¿sus hijas cómo vivirán estos Reyes Magos?

-Tengo dos niñas de 8 y 4 años. A ellas les he contado que los Reyes Magos están muy viejitos y que han pedido que sean representados por otras personas en cada ciudad. Ellos, eso sí, nos transmiten sus poderes y su magia para poder llevar a cabo su ingente trabajo. Además, los Reyes nos van a proveer de una lupa para ver muy cerca cómo se ha portado cada niño de Huelva y qué regalos hay que llevarles. Ellas, como se puede imaginar, no me dejan de preguntarme cosas y la más pequeña me dice si volveré a ser su papá cuando pase las fiesta de los Reyes Magos.

-¿Ha visto la carroza en la que va a ir?

-No la he querido ver todavía porque quiero que todo sea, el próximo día 5, una sorpresa para mí.

-¿Le han informado ya de cuál va a ser el programa que va a cubrir el día 5?

-Nos tienen al tanto de todo lo que vamos a hacer en ese día tan intenso que ya sé que comenzará a las 7. A esa hora los Reyes tenemos que estar en el Ayuntamiento adonde también irán los Campanilleros. Ya conocemos el itinerario que incluye las residencias de ancianos y los hospitales. A eso de las 13:30 almorzaremos en Los Desniveles para después de estar en la Cinta, comenzar la cabalgata alrededor de las 15:30.

-¿Se acordará de aquellas cabalgatas cuando usted era un niño y pasaban por su barrio del Matadero?

-Imagínese. Nunca supuse que iba a ser nombrado Rey Mago en mi ciudad pero era algo que soñaba desde pequeño y que le pedía al rey Baltasar. Al final es un deseo que se ha hecho realidad.