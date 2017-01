"Esta es una gran ciudad y hay que saber que su futuro está en nuestras manos"

José Antonio Vieira Roldán es cofrade de distintas hermandades de penitencia, en la actualidad es de la junta de oficiales de gobierno de la del Calvario. Miembro de la Hermandad de la Cinta e impulsor del mantenimiento de los campanilleros. Pregonero de la Semana Santa de Huelva y de otras fiestas de la ciudad.

-¿Qué trae el Rey Melchor a Huelva?

-Ilusión, esperanza, alegría, onubensismo…. En definitiva, todo lo bueno que haya en el mundo. Huelva se merece ser feliz.

-Hay hombres de hoy que recuerdan cuando eran niños y sonaban las sirenas que escoltaban a los Reyes Magos camino del Agromán a ver a los niños enfermos del hospital.

-Ese era el primer encuentro que todos los años tenía con los Reyes. Los chiquillos de la feligresía de San Sebastián nos agolpábamos en la escalinata del Manuel Lois y recibíamos los primeros caramelos, de esos Reyes Magos, que se metían en un Land Rover, tras la visita al hospital, para encaminarse a la Cabalgata. Era un momentazo.

-¿Cómo espera que vaya a ser el Día de Reyes?

-Será una jornada inolvidable, llenos de encuentros muy felices y otros llenos de emotividad. Sé que transcurrirá muy rápido, pues los que se vivirá serán muy intenso. En el mejor lugar del corazón ya tengo reservado un sitio para albergar todos los momentos que se vivirán.

-¿Qué sitio de las visitas que realizará espera con más interés?

-Los lugares donde más necesiten de ilusión y esperanza. Espero con ilusión esos momentos donde me encuentre con las miradas de los niños, de los mayores que hacen aflorar al niño que lleva dentro, ese encuentro con los abuelos… Esta es la fiesta de las familias y por ello será muy emotivo ver tantas familias juntas. También espero ese momento de postrarnos ante el Niño de la Virgen de la Cinta.

-De esta Huelva nuestra ¿qué es lo que más le gusta?

-Huelva es una ciudad que me enamora diariamente. Todos los días me sorprende con algo, por eso Huelva me gusta en su conjunto; con sus virtudes y sus defectos. Me gusta su gente, sus silencios, sus algarabías… Pasear por Huelva, con ánimo positivo, es una verdadera gozada. Y si tuviera que buscar un lugar para perderme, ese sería El Conquero, desde donde Huelva se te ofrece en toda su plenitud.

-¿Pero también habrá cosas que mejorar?

-Como en todo. Desearía que los onubenses fuéramos menos hipercríticos con todo lo nuestro. Mejoraría esa imagen de Huelva que parece una ciudad en una continua obra. Creo que es el momento de creernos que somos una gran ciudad y que su futuro está supeditado a nosotros. Pero sobre todo eso, debemos mirar a Huelva con optimismo. Siempre he creído en el potencial de Huelva.

-Los reyes reciben muchos deseos, ¿cuál es el que más le conmueve a Melchor?

-El de la paz. La paz no es sólo la ausencia de guerra, es también el vivir en armonía consigo mismo. Por ello en ese deseo de paz, me gustaría que todos viéramos con dignidad, con trabajo, con salud… Que los niños sean niños, que las familias vivan contentas y tengan todo lo necesario para que puedan sentirse felices.

-¿Por qué a veces se pierde la ilusión? ¿es esta una sociedad tan difícil?

-Vivimos en un mundo muy complicado. Se pierde la ilusión cuando nos vamos encontrando por la vida trabas, puertas cerradas, desencuentros, engaños. No es normal, que los medios sólo se fijen en los dramas, en las muertes, en las guerras... Estoy seguro de que el rescoldo de la ilusión se puede reavivar cuando en los medios veamos noticias más amables, que seguro que las hay, y cuando el hombre mire a su prójimo como un igual y no con espíritu de superioridad. No se debe de perder la esperanza.

-¿Cuál es el villancico que más le gusta de los campanilleros?

-Si te refieres a los Campanilleros de la Virgen de la Cinta, lo que más destaco, por su significado, es la Salve de los Marineros. Ahora bien, si hablamos de los Villancicos de Navidad, los que más me emocionan son todos los que describan a la Navidad como lo que es: la Fiesta del Nacimiento, de Jesús, del Hijo de Dios. Si encima son flamencos mejor que mejor. No obstante me gustan mucho las canciones de Navidad de los años cincuenta.

-La cabalgata de la ilusión se inicia en la Casa de la Virgen de la Cinta…

-Ese es uno de los encuentros que espero con más ansiedad. Delante de la Virgen de la Cinta, le pediré por todos los onubenses, para que el año 2017 venga cargado de prosperidad. Es una idea magnifica comenzar la Cabalgata en el santuario. Nosotros en Huelva somos tan navideños, que también celebramos esa Navidad mariana cada 8 de septiembre, día de la natividad de la Virgen.

-¿Cuál es el mejor regalo que trae para los niños onubenses?

-La ilusión por ser niños. Que los niños no pierdan la inocencia, el nerviosismo de la mañana del 6 de enero, la sonrisa… Me gustaría traerles para que puedan jugar, cabezos limpios, calles sin peligros, parques…

-¿Y para los padres?

-Todas aquellas cosas para que puedan sentir que ayudan a sus hijos. Trabajo para que las familias sean hervideros de paz. A los padres, me gustaría traerles la oportunidad de ser otra vez niños. Y a los abuelos esa sonrisa de felicidad de ver a sus hijos y nietos gozando del día de Reyes.

-El deseo del Rey Melchor para 2017.

-Que haya paz en el mundo. Que el hambre desaparezca, que se cuide a la infancia, que no haya ninguna mujer maltratada, que todo ser humano, en cualquier parte del mundo viva con dignidad… Que la gran noticia del año sea que no hay noticias ni malas ni negativas.

-Que el gozo de la ilusión le dure siempre…

-Que el verdadero espíritu de la Navidad no se pierda nunca. Que todos disfrutemos de este día y que el año 2017 sea próspero para todos.