Un grabado en la piel de manera eterna

Cada vez son más las personas que graban en su piel algo que les caracteriza. Algún símbolo, dibujo, fecha o nombre que les recuerda cada día quiénes son, su seña de identidad, o simplemente decoran su cuerpo al gusto propio o imitan la moda de seguidores o ídolos. También están los que desean que la tinta sea su compañera de viaje pero que no terminan de tomar la iniciativa, y desde otro punto vista se encuentran aquellos que jamás dibujarían algo en su cuerpo que les aferrase para siempre, ni por muy escondido que estuviera.

En el mundo del tatuaje "hay actividad pero en Huelva no tanta", señala Adrián Serrano, tatuador de Haus of Tattoo, ubicada en la calle Doctor Vázquez Limón. Sí que es cierto que las demandas de tatuarse fechas, nombres... no pasa de moda con el paso de los años, y es que "casi todos los días hacemos algo" de esas características. Entre las partes del cuerpo más demandadas para cualquier tipo de tatuaje se encuentran los brazos y las piernas. También las mujeres "a veces piden cosas más discretas", es decir, en zonas más tapadas del cuerpo.

Adrián Serrano es especialista en tatuajes realistas, de los que "entra mucho trabajo". El tema minimalista, que sean visualmente bonitos. También "se piden más tatuajes en blanco y negro que en color" y muchas veces lo que la gente demanda "va ligado a las modas", ya que "se guían por lo que ven" en otros sitios o a otras personas.

El mundo del tatuaje está en continua evolución. Además todo ha cambiado "muy rápido", asegura Serrano. Han mejorado los materiales, las técnicas, las tintas, las máquinas y la higiene, entre otras muchas cosas, explica Serrano. Hoy en día con el diseño gráfico se pueden "hacer muchas cosas", además de que el techo de la evolución en todos los aspectos "sigue alto". Adrián Serrano muestra que una de las claves para entrar una segunda vez a hacerse un tatuaje es quedarse "satisfecho" con el primero. Otras personas sólo se hacen uno y otras tantas se arrepienten del grabado en su cuerpo.

En la Plaza Isabel La Católica se encuentra La Canastera Tattoo. Allí Sergio Sánchez explica que ellos se caracterizan por "hacer cosas más grandes", "dibujamos mucho", además de realizar diseños personalizados en formato digital. Una seña de identidad que sirve para que la gente se acerque hasta allí por el trabajo específico que realizan, según cuenta. La Canastera abrió hace un año y según explica Sergio Sánchez, buscaron un campo que en Huelva no estuviera tapado. Así, el estilo neotradicional es el que trabajan y predomina entre sus paredes. Diseños personales y a color.

Sánchez también afirma que el mundo del tatuaje ha evolucionado mucho con el paso de los años. Nuevas máquinas y herramientas que mejoran la calidad del trabajo.

Por otro lado, Javi Ruiz, desde Hydra-tattoo, en la calle Doctor Plácido Bañuelos, tras más de diez años en el local señala que mucha gente funciona "por las modas", por lo que ve en futbolistas, actores... e intenta aconsejarles que no, "que lleven el tattoo a su vida personal". Como los otros compañeros de su profesión, Ruiz también afirma que han evolucionado las tintas y las técnicas a la hora de tatuar, además de que ahora la gente pide los diseños en color. También están las personas que se arrepienten de algún tatuaje que se han hecho, y para eso "nosotros trabajamos con láser para la eliminación completa" o incluso se puede "poner otro encima". Sea como sea, el techo del mundo de los tatuajes aún está alto y los profesionales del sector ven mucho camino por recorrer.