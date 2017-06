El futuro en juego en diez días

Miércoles 14 de junio, día 1. La carrera comienza hoy y apenas durará diez días. El viernes de la próxima semana, el 23 de junio, es la jornada electoral decisiva y se despejará la incógnita: o Francisco Ruiz continúa un mandato más al frente de la Universidad de Huelva o María Antonia Peña se convierte en la primera rectora de la Onubense.

La incógnita es total porque no hay favoritos definidos por el momento. Los resultados de la primera vuelta descartaron a García Machado e hicieron finalistas a Peña y Ruiz. La ventaja del rector en funciones, sólo por unas décimas. Le auparon a la primera posición de salida el valor de los votos de profesores titulares y catedráticos, y su excepcional predicamento entre el personal de administración y servicios. Pero la historiadora tuvo un mayor número de votos, con una diferencia más que notable, haciendo valer su mayor aceptación entre los estudiantes y entre los profesores doctores no funcionarios.

Ruiz afirma que cuenta ahora con la adhesión de votantes que antes no le respaldaron

Pero ahora la historia cambia. Ya dijo hace dos días el candidato Ruiz que la primera vuelta no va a ser representativa de lo que ocurra en la segunda. Por lo pronto, el descarte de la primera votación, el catedrático de Economía Financiera Juan José García Machado, expresó el lunes en un comunicado su apoyo a la candidatura de Peña. No es una regla matemática y no quiere decir que todos sus votos de entonces se sumen a los de la aspirante a suceder a Ruiz, pero sí es un empujón significativo para empezar hoy la carrera en movimiento.

De hecho, por si había dudas de su importancia estratégica, desde el equipo de María Antonia Peña se aprovechó ayer el tirón y a primera hora de la mañana se anunció un fichaje de la candidatura para esta segunda vuelta: la profesora Reyes Alejano, de Ingeniería Agroforestal, que se incorpora como posible vicerrectora de Internacionalización.

Francisco Ruiz advirtió que el apoyo de Machado a Peña podría traducirse en cambios en el equipo de la candidata. Ya aseguró el rector en funciones que esa fue la condición que le impusieron desde el equipo del economista para llegar a un acuerdo de trabajo común para la segunda vuelta de las elecciones. Sin embargo, fuentes de la candidatura de Peña descartaron ayer que la incorporación de la profesora Alejano tenga nada que ver con Machado ni con las conversaciones que tienen en marcha para definir la colaboración entre ambas candidaturas.

Al menos hasta la tarde de ayer, las negociaciones por el "acuerdo programático", como lo calificaron ambos equipos, continuaban pero sin descartarse aún la naturaleza que tendrán, más allá de los referidos programas electorales.

La llamada de María Antonia Peña a Reyes Alejano responde, sostienen, a la idea de que la Universidad de Huelva abandone "el concepto obsoleto de relaciones internacionales" y se incorpore a "una nueva estrategia de proyección basada en el concepto de internacionalización, que opera ya a escala nacional e internacional", apuntó el comunicado. La idea, insisten, es "asumir un papel de liderazgo en los procesos de proyección e imagen internacional de la provincia, especialmente en espacios europeos, iberoamericanos y magrebíes, que constituyen su natural hinterland geoestratégico, sin menospreciar otros espacios, comos los que constituye Asia Oriental en nuestra estrategia global".

El rector en funciones, Francisco Ruiz, hablará de eso y mucho más hoy, en el primer día de campaña, como hizo en la primera vuelta, al detallar en un acto su programa, fruto ahora de la incorporación de nuevas ideas y proyectos tras cubrir la primera etapa del proceso electoral.

El paleontólogo asegura que su equipo ha mantenido alrededor de un centenar de reuniones con miembros de los diferentes sectores de la comunidad universitaria, de las que han surgido nuevos puntos para incorporar a su programa. "Hay compañeros que votaron a las otras dos candidaturas que han mostrado ahora su adhesión a la nuestra y al modelo que proponemos, y los alumnos están viendo también que tenemos propuestas muy positivas, como la gratuidad de la primera matrícula, por la que se nos acusó de electoralistas y que ahora la Junta la ha recogido para ponerla en marcha en Andalucía el próximo curso".