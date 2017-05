El futuro está por escribirse

En plena resaca de primarias, los efectos del triunfo de Pedro Sánchez en el PSOE onubense están por escribirse. Con las cifras en la mano, es evidente que los militantes choqueros han brindado su apoyo a Susana Díaz, de forma que la provincia ha sido la tercera en la que la trianera, que sólo ha ganado en Andalucía, ha obtenido más respaldo: el 66,99% de los apoyos (1.954 votos) frente al 29,89% de los cosechados por Sánchez (872), y el 3,12% de Patxi López (91).

En el PSOE de Huelva aseguraron ayer que no disponían de los datos oficiales de cada agrupación y desde Ferraz apuntaron que hasta el jueves no se recibirán las actas de cada mesa. Pero, a falta de realizar un análisis en profundidad, también es evidente que por delante se presentan varias citas que serán clave para el futuro de la formación del puño y la rosa hacia la nueva línea que quiere fijar Sánchez desde arriba. Las comunidades y provincias no serán ajenas a estos cambios.

Las asambleas están en marcha y el sábado se celebra el congreso provincial extraordinario

El proceso ya está en marcha, toda vez que el PSOE onubense celebrará el próximo sábado el congreso provincial para votar a los delegados que irán al 39 Congreso Federal de los próximos 16, 17 y 18 de junio, donde se ratificará a Sánchez como secretario general y de donde saldrá la nueva ejecutiva nacional que marcará el rumbo del partido. Según dijo el propio Sánchez durante su mitin en La Orden, Huelva tendrá presencia en la dirección del partido. Todo apunta a que contará con la ex alcaldesa de Isla Cristina María Luisa Faneca, fiel escudera del secretario general en las buenas y en las malas.

Después se celebrarán los congresos regionales, provinciales y locales para elegir a los nuevos dirigentes territoriales. De momento, estos días se celebran las correspondientes asambleas locales y mañana será el turno de la capital onubense. Los sanchistas consultados ayer por este periódico desean que la lista de delegados incluya una participación importante de los más afines a los planteamientos políticos de Pedro Sánchez, si bien son conscientes de que esto dependerá de la fuerza que en cada agrupación local o municipal tengan pedristas y susanistas.

Susanista confeso, el aparato onubense guarda silencio tras los resultados. Si el partido habló en la noche de primarias a través de una nota de prensa en la que el secretario de Organización, Jesús Ferrera, alababa la alta participación, habrá que esperar hasta el día de hoy para conocer la opinión del secretario general de los socialistas de Huelva, Ignacio Caraballo.

Del amplio número de dirigentes que manifestaron abiertamente su respaldo a Díaz sí habló ayer el alcalde capitalino y secretario local del PSOE, Gabriel Cruz, quien negó que el triunfo de Sánchez vaya a tener efectos en Huelva: "No. Lo que hemos hecho es nombrar a un secretario general que hace un año era secretario general y no tenía efectos en Huelva", señaló el regidor.

Preguntado sobre si los partidarios de Díaz ya mueven ficha para tener presencia en las listas, también respondió con la mesura (capotazo al canto) que le caracteriza. Así, señaló que ahora se desarrolla "un ejercicio absoluto de las prácticas democráticas", ya que se trata de que "quienes decidan confirmar las candidaturas se presenten y, al igual que ha ocurrido con Sánchez, se someta al voto de los compañeros" la elección de los delegados que irán al congreso federal.

A su juicio, no cabe duda alguna de que la unidad del partido es posible. De lo contrario, "no hablaríamos de democracia". En este sentido, manifestó que "coartar en aras de una pretendida unidad la posibilidad de que se presenten diferentes compañeros a un proceso electoral para dirigir el partido no sería democrático".

Entre los partidarios de Sánchez sí hablaron Carlos Navarrete, Juan Ceada o Fernando Pineda. Este último, exalcalde de El Campillo (donde ha ganado Sánchez), considera que la respuesta de la militancia es un indicio de que la cosas pueden cambiar. Sin embargo, Pineda ni descarta ni deja de descartar, en sus palabras, que esos cambios se produzcan en Huelva. "Va a depender de la fuerza que se tenga en las agrupaciones municipales", apuntó. "A lo mejor resulta que al congreso de Madrid van más delegados susanistas y entonces así no se va a conseguir unidad. La unidad se consigue yendo abiertamente gente de todos los sectores y pensamientos socialistas para que el congreso no termine siendo lo mismo de antes", valoró.

Pineda, que aseguró que "a Susana la queremos en Andalucía", abogó por conseguir la unidad absoluta. "Aquí todos seguimos siendo igual de compañeros que antes. Esa es nuestra misión y además tenemos que evitar que esta lucha política leal se convierta en insulto y desunión. Eso ni es socialismo, ni compañerismo, ni tampoco izquierda", indicó.

Para Ceada, alcalde de Huelva entre 1988 y 1995 y ex delegado del Gobierno andaluz, desde ayer ya "no hay pedristas ni susanistas ni patxistas". Hay PSOE. "O comprendemos eso o no haremos el servicio que tenemos que hacer", adujo. A su juicio, todos los socialistas deben ponerse detrás del proyecto, y no solo del nuevo secretario general, para servir a la sociedad, ir hacia la Moncloa y quitar al PP.

Según valoró, la victoria de Sánchez tendrá su reflejo en Huelva y en todos las provincias y comunidades, ya que el PSOE es un partido único. "Ahora tenemos la votación para los delegados al congreso federal, votaremos de nuevo y elegiremos a los compañeros que creemos más adecuados para participar en el mismo. Luego vendrán los regionales, provinciales y locales y todo eso se tiene que reflejar", argumentó.

Consciente de que "la situación ha cambiado diametralmente" y, por lo tanto, "tiene que haber cambios", Ceada se queda, sobre todo, con la gente "tan capacitada" que hay dentro del PSOE. Personas que "estaban aplastadas y han salido hacia arriba". El socialista apuesta, además, por "savia nueva", ya que "hay mucha gente fuera del partido con sensibilidad y que es extraordinaria".

El cambio de la formación debe ser, en su opinión, "un proceso que no se hará de la noche a la mañana". Ni lo que ha pasado, según su criterio, "se va a meter en el baúl de los recuerdos". Así, más allá de que los delegados que vayan al congreso voten a la comisión ejecutiva federal, el cambio pasa por "modificar las actitudes, comprender y convencer a los compañeros de que estamos en un mundo nuevo y de que las soluciones deben ser otras".

Navarrete también cree que habrá efectos en Huelva. Bajo el punto de vista del que fuera secretario general provincial del PSOE onubense hasta 1996, la lista de delegados "debe de acusar como mínimo una participación importante de los más afines a los planteamientos políticos de Pedro Sánchez".

Este sanchista convencido opina que Andalucía está "relativamente anquilosada", si bien destaca la cohesión existente en torno a Susana Díaz, lo cual es "positivo". Sin embargo, considera que la cohesión "no debe de realizarse reprimiendo o conteniendo de una manera a veces demasiado dura las opiniones disidentes". En cualquier caso, Navarrete considera que en Huelva la relación entre los dirigentes del partido y las personas que "estamos en una línea más heterodoxa o disidente" no ha llegado a revestir los caracteres de dureza que tiene en otros lugares. Esto, a su juicio, es positivo para las dos tendencias y para todos los socialistas onubenses, que "siempre han sido muy dialogantes y democráticos".

Tanto Navarrete como Ceada y Pineda creen que el resultado de las primarias es "muy positivo" para el partido y para el país pero, además, el ex secretario cree que será un instrumento de conexión con el sector más juvenil de los votantes de izquierda. A su juicio, David le ha plantado cara a Goliat. Y eso que ha habido Goliat de todas las clases: "Medios de comunicación, el aparato del partido o los grupos económicos". Los militantes son los que han marcado el rumbo.