El futuro del Puerto pasa por el Corredor

Después de la visita del ministro de Fomento en el que anunció un AVE sin plazos que abrió las puertas a una esperanza sin fecha, a finales de este mes, Huelva se juega buena parte de sus oportunidades ferroviarias en la decisión que la Comisión Europea deberá adoptar sobre la ampliación de los actuales corredores que determinan el desarrollo del transporte por tren. La diferencia entre estar o no estar en el Corredor Atlántico supone, además de una visibilización de un enclave como alternativa para atraer inversiones (tardarán en llegar si la ciudad correspondiente no se encuentra en ellos), la posibilidad de agilizar unas inversiones que, al menos después de lo conocido por parte de los responsables del Ejecutivo, parecen estar a la espera de un acicate para tornarse en realidades concretas.

Fue en el transcurso de los denominados TENT-TDays, un evento celebrado en la capital eslovena en el que las instituciones europeas valoraban la marcha de los distintos corredores ferroviarios incluidos en la Re europea de Transportes. Durante un encuentro que mantuvo Íñigo de la Serna y la comisaria Europea de Transportes, Violeta Bulc, se anunció que el Ejecutivo central propondrá la inclusión del Puerto de Huelva en el Corredor Atlántico. Suponía un punto seguido a "una propuesta que el Puerto de Huelva ha trabajado duramente por conseguir y que el Ministerio de Fomento hizo al fin suya", según reconoció a Huelva Información el director del Puerto, Ignacio Álvarez-Ossorio.

La Autoridad Portuaria trabaja desde hace meses para lograr el apoyo europeo

El calendario que queda por delante, no obstante, no será un camino de rosas. Los Estados han presentado sus propuestas y la Comisión evaluará a comienzos de junio las de todos ellos. Posteriormente entrarán en un proceso con el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo que serán los que finalmente darán su visto bueno, o rechazarán cada una de las proposiciones. La aprobación de la fecha definitiva para mediados de 2019 y entrada en vigor con el nuevo marco financiero que comienza el 1 de enero de 2021.

Junto a Huelva, el Gobierno pretende reforzar la fachada cantábrica española y propondrá también la inclusión de la línea gallega (A Coruña y Vigo), así como el puerto de Gijón que le unirá a Bilbao una vez finalizada la construcción de la Y vasca, una infraestructura que recibirá un impulso más que destacado durante los próximos tres años como consecuencia de las peticiones del PNV para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Hay que recordar que la red principal en Europa se compone de 9 corredores que son los que se priorizan como auténtica columna vertebral de la comunicación en el continente. Según Álvarez-Ossorio, "los corredores tienen que tener unos estándares de infraestructuras y servicios determinados, con lo cual hay un compromiso por parte de la UE y de los Estados de impulsarlos". Aún así, lo más importante es que "entraremos en la gobernanza del corredor, ya que tienen una visión europea, no nacional y la gestión de los surcos ferroviarios se hace a nivel del corredor, no de cada país en concreto". Esto supondrá que serán mucho más transparentes para quienes los utilizan y la gestión no dependerá de vaivenes políticos nacionales, sino que se regirá por estrictos criterios de eficiencia; es ahí donde Huelva, tanto por su ubicación geográfica estratégica, así como por el impulso que ha experimentado en los últimos años, los proyectos del Gas Natural Licuado y la puesta en marcha de la terminal ferroviaria en el Muelle Sur que determina su apuesta por la intermodalidad (uno de los requisitos imprescindibles que Europa potencia en sus redes de transporte), tiene más bazas que jugar.

La visibilidad es todavía más importante. "Ahora mismo en cualquiera de los mapas europeos de transporte, aparecen los corredores; cuando un operador empieza a planificar sus rutas logísticas en Europa, lo primero que comprueba es si ese Puerto está dentro de los corredores; el no esta ahí, tiene por delante muchos problemas, puesto que hay clientes que ni siquiera se plantean utilizar esa localización. Los clientes saben dónde está Huelva, pero no estamos en esos puntos del corredor. De hecho, en el eje Sines-Madrid-Valencia para el sur, sólo está Algeciras. No hay nada más; en alguno aparece Sevilla, pero no en todos"

Los corredores se definen en 2011 y por entonces Huelva entró in extremis en la red principal y lo hizo por una enmienda en el Parlamento Europeo. Entonces el rol logístico que Huelva comienza a dejar entrever, no existía. "Éramos un puerto sólo granelero. Ahora sí tenemos una función en la logística general. No estábamos preparados para las mercancías en aquel entonces y ahora sí tenemos esas infraestructuras necesarias para poder competir en esos mercados".

Álavez-Ossorio reconoce que durante mucho tiempo "se ha hecho un trabajo técnico con el Ministerio de Fomento, a través de la elaboración de muchos dossiers sobre todos los requisitos que se solicitan para poder entrar en esos corredores". De hecho la inclusión en el Atlántico, no supondrá a corto plazo la modificación de las cifras absolutas de movimiento de mercancías en el Puerto, pero sí en sus previsiones de crecimiento. Con su presencia en el Corredor Atlántico, Huelva podrá aprovechar todo lo que por el momento lleva a cabo en el panorama del transporte nacional, pero en toda Europa. Aunque nadie quiere aventurar nada, las próximas semanas puede traer una de las mejores noticias del año.