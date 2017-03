En busca de una fórmula jurídica para cien familias de Santa Lucía

El Ayuntamiento de la capital y la Junta de Andalucía estudian junto a los beneficiarios de las cien nuevas viviendas construidas en Santa Lucía, dentro del programa conocido como Casa por Casa, "una solución jurídica" que desbloquee de una vez de por todas la entrega de las llaves.

Los vecinos beneficiarios de este centenar de viviendas construidas y sorteadas se niegan a pedir una subvención, tal y como les solicitó la Junta, para el pago de sus nuevas casas ya que, entre otros motivos, si lo hacen tendrán que abonar a Hacienda varios miles de euros en concepto de incremento de patrimonio, una cantidad de la que aseguran no disponer. Así, la entrega de las viviendas ha caído en vía muerta.

Esperamos que haya una solución pero no para pagar mínimos, sino para pagar nada"

No obstante, fuentes de la Administración autonómica explicaron a este rotativo que cada semana mantienen reuniones con los afectados y trabajan, junto al Consistorio, para encontrar una alternativa que posibilite reducir la cuantía a pagar a Hacienda.

"Esperamos que haya una solución, pero no para pagar mínimos, sino para no pagar nada, y que se mantengan las condiciones en las que se aprobó el Casa por Casa. Nos dan buenas perspectivas de solución, pero es un problema ya a nivel nacional y Hacienda no se casa con nadie ni tiene sentimientos y aquí, con la situación social que hay, todo el mundo no podría hacerle frente al pago por esa subvención. Con otras fórmulas se habría solucionado este tema", asegura el presidente de la Asociación de Vecinos Marismas del Odiel, Matías Lazo.

Los vecinos consideran que no tienen que pedir la subvención porque en el año 2006 se aprobó en el Parlamento una Proposición No de Ley en la cual "se dice claramente que la operación es un Casa por Casa". Así, argumentan que el contrato que les han enviado ahora establece que, en el supuesto caso de que en seis meses no se concedieran esas subvenciones, el vecino tiene el plazo de un mes para poder abonar de su bolsillo dicha cantidad, que son 69.000 euros, algo que consideran impensable.

Lazo asegura que en otros procesos del Casa por Casa, como el que se hizo en Cardeñas o en la calle Pastores, les dieron su vivienda y no tuvieron que pagar nada. Así, según la versión de los vecinos, en vez de cumplir el acuerdo firmado (una vivienda nueva en compensación por las antiguas casas) la operación pasa ahora por un contrato de compraventa y la obligación de pedir esta subvención con la que la Junta pagaría a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía la construcción de las casas.

Sin embargo, desde la Administración autonómica ya precisaron que se está cumpliendo "exhaustivamente" el compromiso adquirido con los vecinos en el Casa por Casa de Marismas del Odiel, "al igual que se realizó anteriormente en la barriada de Cardeñas". Según la Administración autonómica, este compromiso, adquirido junto al Ayuntamiento, recogía una inversión de once millones de euros para la construcción de cien nuevas viviendas y la urbanización en la barriada de Santa Lucía.

En enero la Junta precisó que una vez finalizada la construcción de las viviendas, el único trámite administrativo jurídico y legalmente posible es la formalización de un contrato de compraventa, ya que el deseo de los vecinos ha sido siempre ser propietarios de una vivienda regularizada, como recoge el programa. Ahora tratan de buscar, junto al Consistorio de la capital, una solución que permita desbloquear la entrega de las casas.