La fiscal de Violencia ve "brutal" el impacto del maltrato en los menores

La cuarta edición de las Jornadas Formativas en Violencia de Género de la Diputación, que se celebrará el 14 y el 15 de diciembre, ya tiene el cupo completo. Más de 500 personas, profesionales todos de los distintos ámbitos relacionados con el terrorismo machista -desde Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a operadores jurídicos, sanitarios y educadores-, asistirán en el pabellón Jacobo del Barco del campus de El Carmen a siete ponencias de primer nivel en las que "este año se abordan los terrenos de la educación y la salud con más énfasis si cabe", tal y como indicó ayer en la presentación la vicepresidenta de la Diputación onubense, María Eugenia Limón.

La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Huelva, Eva Salazar, destacó el carácter "único" de estas jornadas en Andalucía, y arengó a las mujeres "a tirar" para conseguir avances sociales que permitan eliminar esta lacra, que en lo que va de año se ha cobrado la vida de 149 mujeres en España.

Nadie imagina en otro delito que el agresor ande suelto y sea ella la que esté en una prisión"

La fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer en Huelva, Adela García Barreiro, reclamó por su parte "más dotación económica" para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, unos recursos imprescindibles para poner en práctica su contenido y que no quede únicamente en papel mojado. "Necesitamos más jueces, más fiscales y más formación".

García Barreiro recordó a las víctimas que "no están solas y que una denuncia no lleva aparejada una muerte". Enfatizó que "una mujer no tiene culpa de que la agredan o la maten, son ellos los culpables".

Uno de los aspectos que más preocupa a la representante del Ministerio Público es que "cada vez es más baja la edad de agresores y víctimas", con un ascenso de 2,3% a nivel nacional de casos en los que se ven implicados menores de edad. "La juventud se nos está yendo", evidenció. Considera además que el impacto de la violencia machista en nuestros adolescentes es "brutal".

Vivimos en una sociedad donde la formación de la infancia en materia de violencia de género es "claramente insuficiente" y en la que se "debería prohibir a los menores el acceso a las redes sociales".

Porque éste, recuerda la fiscal, es el principal sistema que los chicos utilizan para comunicarse, pero también es la herramienta que suelen manejar para ejercer el control sobre las víctimas, muchas veces niñas menores de 14 años. "Y bajando".

El propio IAM tiene en Huelva un programa específico para niñas de entre 14 y 17 años, en el que se trabaja además con sus padres para que las ayuden a salir de una relación que es "adictiva" y que tiene constantes recaídas. Hay casos en los que tienen 13 años. Eva Salazar explicó que un porcentaje muy elevado de los adolescentes "no detecta la violencia como tal, porque no la distingue del amor romántico, con el que se endulza todo y se va aislando a la víctima".

Una vez arrebatada la autoestima, refirió la fiscal, "la víctima está convencida de que no vale nada". Adela García Barreiro remarcó que muchas mujeres no denuncian por lo que ello conlleva, porque "nadie se imagina en cualquier otro delito que el agresor ande suelto y que sea ella la que tiene que refugiarse, como en una prisión, en un centro de acogida con sus hijos".

Además, aboga por "dotar de más psicólogos" al sistema para que sean ellos los que valoren el riesgo de las víctimas, "porque he tenido asuntos valorados con riesgo extremo que han quedado en nada y otros de riesgo no apreciado con los que me he echado las manos a la cabeza".

En las jornadas destacan las ponencias dedicadas al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que impartirán Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y la propia Adela García, respectivamente; y las centradas en las órdenes de protección y en el papel del sistema educativo en la prevención y detección de la violencia de género, que impartirán, respectivamente, Ricardo Rodríguez y Carmen Ruiz, magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Huelva y doctora en Sociología y experta en violencia de género en adolescentes.

También tendrán cabida en estas jornadas la intervención con hombres en violencia de género, ponencia que pronunciará la doctora en Psicología de la Universidad de Huelva María José Cortil; la importancia del sistema sanitario en la identificación de casos de este tipo de violencia, que pronunciarán Cecilia Martos, médica de Atención Primaria del ambulatorio de Cartaya, y Enrique Ceballos, jefe del Servicio de Urgencias del hospital Infanta Elena; y la ponencia sobre las principales conclusiones en los estudios del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, que presentará su presidenta, Ángeles Carmona. Una mesa de experiencias cerrará esta cuarta edición de las jornadas.