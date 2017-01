Cada fiesta tiene un tiempo

Este año al gazpacho de invierno que se ha hecho entre todos no le cabe ni más sal ni una cabeza más de ajo. Se mezclaron las fiestas y llegaron a un enredo que ni el personal sabe dónde estamos. Las fiestas si tiene algo que las caracterizan es que forman parte de la tradición y sin esta no se va a ninguna parte. Es la que marca también un tiempo y una fecha. Hay un orden establecido en este círculo de la vida que es un año. No llega antes la primavera que el invierno por mucho que nos guste y lo deseemos.

Ahora en esta Huelva tan necesitada unos de otros para conformar la ciudad en las fiestas vemos que todo va a salto de matas, en una improvisación que no tiene sentido. Todo se quiere ahora adelantar y se pisan unas fiestas con otras. Lo de este año con San Sebastián no tiene nombre.

Parece que nos hemos olvidado que hace tan solo un par de décadas las fiestas estaban casi perdidas, que iban languideciendo. El esfuerzo de algunos hizo posible que en el seno de la Hermandad de los Estudiantes la fiesta retornara de nuevo al epicentro del mes de enero olvidado por todos.

Ahora esto es un cambalache. Nada tiene sentido. No parece muy coherente que en plenas fiestas navideña, el día 21 de diciembre, el salón de plenos del Ayuntamiento de Huelva acoja la presentación del cartel de San Sebastián. No entendí nunca esas prisas; algunos pueden pensar que el personal va a dejar de comer polvorones y empezará a pelar palmitos. Puede que piensen que si no se presenta en esa fecha nadie va a saber que el 20 de enero es el día del Patrón. Ni los carteles se reparten en esos días ni sentido alguno tendrá. Cuando hoy se sabe que la cartelería en la calle ni se deja prácticamente poner en los escaparates ni tiene el sitio de antes. Solo es testimonio, punto de arranque.

En torno a las fiestas del Patrón hay algunas cosas que modificar. Es necesario una puesta en común y saber cuál es el sitio de la hermandad, el de los vecinos del antiguo barrio y el de la concejalía de Cultura. Es la única fiesta que se pregona dos veces, porque San Sebastián sin barrio no se entiende, lo mismo que el barrio en su significado histórico y tradicional no se comprende sin el santo. Una fiesta con pregón de la hermandad y una exaltación de los vecinos. Dicen que es al barrio. Desde el primer pregón que pronunció Rafael Mezquita, quedó bien claro, San Sebastián y barrio es una cosa indisoluble. Distinto es que el contenido de la carpa de la Plaza de la Soledad, que realiza un cometido esencial y deseable vaya a más. Importa el modelo que se hacía en la Peña Flamenca y es que la velada del viernes de la semana de San Sebastián se dedicaba al barrio y en aquella reunión privada se invitaba al anterior pregonero para que hablara del barrio. Lo de ahora es muy distinto, un pregón en el Gran Teatro y una exaltación en la ermita de la Soledad. Hay que unir esfuerzos, porque el resultado final es el que es.

Por su parte el Consejo tiene ahora el empeño de presentar el cartel en enero para llevarlo a Fitur. Allí lo que se hace es enseñar un cartel en un caballete. Sin olvidar que a quien se les presenta es a los medios locales onubenses, sin más difusión que esa. Lo del vídeo y la chicotá primera de Colón, mejor cambiarlo.

Los cofrades tienen claro que este no es tiempo de Semana Santa, será de ensayos de costaleros para los fatigas de las convivencias y cervecitas, pero ya está.

Me dicen ustedes para qué sirvió correr tanto y presentar el cartel un viernes 13 de enero ajustándose la hora para no coincidir con el del Carnaval y en las vísperas de San Sebastián.

El cartel tiene su tiempo que es la Semana Santa y se deben concentrar actos cuando vemos que al principio de la Cuaresma hay un escaso interés cofrade de la ciudad. Ese inicio es el que hay que promocionar y el cartel es un elemento para ello. Las cosas cambiaron mucho y es necesario unir ideas y esfuerzos en el tiempo que en verdad es de los cofrades, dispersarlo durante el año no tiene mucho sentido; lo confundiríamos todo. El acto de la presentación del cartel debería buscar una fecha como el primer Lunes de Cuaresma, que dejó libre el vía crucis de las hermandades para acercarse más a la Semana Santa y convertirlo en un gran acto.

Los cofrades no necesitan competir en Fitur con nadie ni su sitio es tampoco buscar una foto junto a los políticos. Hay que estar en el mundo pero sin que las prisas nos atropellen a nosotros mismos.

Lo del Carnaval que se va adelantando a San Sebastián no es porque necesiten días para revoluciona la calle y todos estén deseosos de sentir las letrillas de comparsas y chirigotas. De sacar un poco la alegría y buen humor de esta tierra. No, lo que hay es que dar sitio a una programación de un Carnaval de butaca inventado hace unos años para completar lo que la fiesta no ha conseguido de la propia ciudad y encontró la fórmula de Carnaval provincial, acercándolo a este macro concurso. Si eso le va bien al Carnaval seguro que le vendrá bien a la ciudad y a quienes disfrutan de esta fiestas del desenfado.

Nos parece muy bien, lo que no tiene sentido es que el Carnaval Colombino de el pistoletazos de salida no solo presentando el cartel en la víspera de los actos de San Sebastián, sino que el 20 de enero, fiestas del Patrón, tengan el arranque oficial con su pregón y la coronación de la reina del Carnaval. Estas fiestas también tiene su tiempo y sus días.

Así las cosas por qué no se presenta el cartel de San Sebastián pasada las fiestas Navideñas, el Carnaval comience después del Patrón y que el Consejo de Cofradías de a conocer el cartel como arranque de la Cuaresma.

Si no quieren santificar las fiestas, al menos respétenla.