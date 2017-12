El uso de la fibra de coco mejora las propiedades de la fresa

Científicos del grupo de investigación Manejo Integrado de Recursos Agrícolas y Naturales, de la Universidad de Huelva (UHU), en colaboración con la Universidad de Oviedo, han constatado que las plantas de fresas cultivadas en sacos de fibra de coco crecen a un ritmo mayor y con mejores propiedades que las plantadas con la técnica tradicional en suelo.

Para ello, los expertos analizaron durante 24 meses los niveles de crecimiento y la calidad del fruto en dos medios de cultivo diferentes. Tras comparar los resultados, comprobaron que la utilización del nuevo sustrato contribuye a mejorar el rendimiento de las plantas y la posibilidad de disponer de esta fruta estacional durante todo el año a precios asequibles.

Otra de las ventajas que los investigadores recogen en el artículo, titulado Influence of growth medium on yield, quality indexes and SPAD values in strawberry plants y publicado en la revista Scientia Horticulturae, apunta que el uso de fibra de coco podría optimizar la producción de la cosecha de fresa, promoviendo también beneficios económicos, nutricionales y ambientales.

Este producto natural y biodegradable presenta una gran capacidad de retención de agua. "El sistema de producción en cultivo sin suelo con fibra de coco ofrece un mejor control en el uso de los recursos hídricos. Al mismo tiempo, se puede producir en aquellas zonas donde la tierra presenta alguna limitación", explica a la Fundación Descubre la investigadora de la Universidad de Huelva, Fátima Martínez Ruiz, autora del estudio.

Con el objetivo de estudiar las posibles diferencias de estas dos formas de plantación, los científicos registraron semanalmente cualquier alteración en las plantas y frutas de fresa. "Hemos examinado el peso del fruto, su firmeza, la salinidad, la cantidad de azúcar y de vitamina C. Con la información de todos estos parámetros, obtuvimos que fueron más altos en las plantas cultivadas en la fibra de coco que en las cultivadas directamente en el suelo", comentó Martínez.