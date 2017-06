La federación Odiel se propone unificar el movimiento vecinal

La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Odiel se propone unificar el movimiento vecinal. Constituida el 13 de junio de 2016, se presentó oficialmente el pasado 2 de mayo en la Diputación Provincial de Huelva. Inicialmente estaba formada por cuatro asociaciones: Nuestra Señora del Pilar, del barrio La Hispanidad; Marismas del Odiel; Los Jardines de Santa Marta y Juan Riquelme, de Viaplana, cifra que se ha incrementado a nueve con las incorporaciones de Amapolas, de la barriada Príncipe Felipe; Nueva Huelva; Virgen de Belén, de La Navidad; el Parque Nuevo Molino- Intercomunidad Virgen de la Cinta, del Molino de la Vega, y Mes de Mayo, de El Torrejón, según indicó el presidente vecinal de La Hispanidad, Andrés García.

García, uno de los promotores de la federación provincial, señaló que se irán reuniendo con las distintas asociaciones de vecinos para presentarles su proyecto e invitarlas a formar parte del mismo. "Si no logramos unir el movimiento vecinal habremos fracasado". La idea es conseguir "un movimiento vecinal fuerte, como el que en su día representó la Federación de Vecinos Tartessos -las cuatro asociaciones fundadoras provienen de ella-, queremos la unión del movimiento vecinal, si no es en su totalidad por lo menos es un porcentaje alto. Si no somos fuertes no valemos nada".

Mantiene encuentros con las distintas asociaciones para presentarle su proyecto

El representante vecinal comentó que ya han tenido encuentros con las asociaciones de vecinos de Las Palmeras, la Supracomunidad y el Polígono San Sebastián, de la capital onubense. Quieren presentarse a todas, a las independientes y a las integrantes de las otras dos federaciones, Saltés y Tartessos. "Nos hemos propuesto visitar dos por semanas". También se reunirán con las otras dos federaciones de la ciudad, con la idea de que se unan esfuerzos.

García recalcó que el movimiento vecinal de la capital onubense "está desunido", a lo que añadió que "las asociaciones de vecinos de la provincia están desatendidas", por lo que consideran que es fundamental "unir el movimiento vecinal para tener más fuerza" y poder conseguir mejoras para los barrios que contribuyan a una mayor calidad de vida de los ciudadanos.

Además de con las asociaciones de vecinos de la ciudad, desde la federación Odiel han contactado con algunas de la provincia onubense, entre ellas de Punta Umbría, Aljaraque, Gibraleón, La Palma del Condado, Valverde del Camino y El Portil. "Vamos a visitar todos los pueblos y asociaciones de vecinos", apuntó el presidente vecinal de La Hispanidad, que señaló que en las localidades en las que no haya asociaciones vecinales se promoverá su creación.

Explicó que en enero de 2018, una vez que la federación provincial cuente con un número considerable de asociaciones federadas, se celebrará una asamblea en la que se elegirá a la junta directiva. Para ello se abrirá el plazo para presentar candidaturas.

La idea de crear una federación provincial de asociaciones de vecinos surgió tras las últimas elecciones a junta directiva celebradas en Tartessos, ante la división existente en el movimiento vecinal.