El mapa de las farmacias buscará mayor equilibrio en su distribución

Desde la Delegación Territorial se indicó que aún no se ha concretado cuál sería el número de las nuevas oficinas de farmacia que se abrirían en la provincia si bien entiende que será generoso para las necesidades que presenta la provincia. El último concurso dio como resultado la apertura de 17 nuevas farmacias si bien en principio, estaban previstas 23. El proceso se demoró cerca de seis años y no hubo una avalancha de solicitudes como sucedía años atrás ya que las OF han perdido parte de su atractivo económico. El que la cifra de nuevas farmacias quedara por debajo de lo previsto se debe en cierta medida, a la negativa evolución que presentan las boticas situadas en las zonas VEC. Según datos oficiales, la provincia ha perdido un 18,8% de estas oficinas entre los años 2012 y 2017 siendo ahora 13. El delegado territorial de Salud, Rafael López, concretó que ese ámbito de la farmacia rural será uno de los más tenidos en cuenta a la hora de perfilar el nuevo mapa farmacéutico onubense. En la actualidad, Huelva tiene 251 farmacias de las que 74 están en la capital. Las que realizan su actividad en la ciudad se mantienen estables en número desde hace una década.

El concurso de adjudicación contará con tres fases

Entre los méritos que se tendrán en cuenta para la adjudicación de una farmacia figuran los académicos, la formación de posgrado y la experiencia profesional. Los participantes deberán contar con el título de Farmacia y no podrán participar en el procedimiento quienes hayan transmitido la titularidad o cotitularidad de su oficina cinco años antes de la publicación de la convocatoria. La adjudicación se realizará en tres fases. La primera cubrirá como máximo un 20% del total y en ella solo podrán participar los profesionales que, a la fecha de publicación de la convocatoria, sean titulares de oficinas en municipios o núcleos poblacionales de menos de mil habitantes y lo hayan sido durante los últimos diez años. En la segunda fase, para las oficinas que no hayan resultado adjudicadas en la primera, podrán participar todos los farmacéuticos interesados y también aquellos que no hayan resultado adjudicatarios. La tercera, para los farmacéuticos que no son titulares, adjudicará las oficinas vacantes que hayan quedado disponibles. Las solicitudes, con la documentación requerida, se presentarán en cualquier registro público. Una vez concluya el plazo de presentación, se publicará una resolución en el BOJA con la lista provisional y, tras el correspondientes periodo de alegaciones, la definitiva.