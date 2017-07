Las familias de Marismas del Odiel cumplen su sueño

En cambio, cinco familias han preferido acogerse a la fórmula de tenencia del alquiler de VPO con opción a compra a diez años, una solución mediante la cual abonan una renta de arrendamiento, pudiendo ejercer su derecho a la propiedad pasado ese periodo de tiempo. Con esta vía, los vecinos no reciben ninguna subvención y, por tanto, no tienen que hacer frente a ninguna tributación, teniendo que abonar únicamente un alquiler de entre 58 y 60 euros al mes. En la determinación de esta cuantía, la Consejería ha tenido en cuenta los limitados ingresos de los inquilinos, por lo que se ha aplicado un descuento del 75% en el importe total.

Lo han logrado, pero el camino no acaba aquí. Así, el presidente de las Asociación de Vecinos, Matías Lazo, aseguró que "queda mucha guerra por delante". "Es verdad que esto se esperaba como agua de mayo y apenas me salen las palabras, pero quedan 220 familias más a la espera de sus casas", señaló. Sin embargo, el consejero aseguró que una vez concluido este plan, el resto queda pendiente de los programas en materia de vivienda que apruebe el Gobierno central y de las posibilidades que se abran con el nuevo Plan Estatal de Vivienda. "Si hay certeza financiera, nos plantearemos horizones temporales", manifestó.

Y es que en septiembre de 2013 la Junta concluyó 89 de las cien viviendas de Santa Lucía, pero el Ayuntamiento de la capital no llevó a cabo la urbanización a la que se comprometió por convenio en 2008, por lo que se paralizó la construcción de las once casas restantes. Tampoco hizo frente el Consistorio a las indemnizaciones por el vuelo de las viviendas hasta que el 25 de mayo 2016, tras el cambio de gobierno local, el Pleno aprobó con el voto a favor de todos los grupos municipales una modificación presupuestaria de 3,2 millones de euros para cumplir el compromiso con los vecinos de Santa Lucía.

A punto de abrir la puerta, María Cinta Rullo explicaba que Mohamed, el niño saharaui que pasa los veranos junto a ella y su familia, no quería irse a la playa hasta que no tuvieran las llaves del nuevo hogar. Igual de contenta que ella estaba Pepi Chico, quien indicó que ahora que ha llegado el momento, no podía creerse que ya estaba en el interior de su casa. Esta mujer, que se rompió la tibia y el peroné al sufrir una caída en su otra vivienda, la que ha permutado por la nueva de Santa Lucía, quiere mudarse cuanto antes, ya que la vieja está llena de humedades y en unas condiciones pésimas.

La espera, "la más larga de todas", también ha acabado bien para Loli, quien aseguró que "ahora sí podemos decir que tenemos nuestras casas". Carmen Sayago, por su parte, recordó lo que lleva pasado: "En la otra casa se me ha estropeado todo lo que tenía y está en ruina total. He aguantado todos estos años con multitud de bichos, de ratas.... Ya era hora de tener un poquito de dignidad".

"Esto es un sueño que se ha hecho realidad. Siempre me mantuve positivo, pero nunca veíamos la luz al final del túnel. Era una reunión tras otra, y todas malas porque nunca daban fechas y cuando las dieron, no se cumplieron. Pero ahora da igual todo ese sufrimiento, porque lo importante es lo que tenemos hoy", señaló Ramón Polo mientras enseñaba orgulloso su casa.

El día más duro para Manuela: "Mi madre murió hace 3 años"

"Miro la puerta y veo la casa de mis padres. Ellos fueron adjudicatarios. Los cuidé hasta el final, me los llevé a mi casa y murieron en mis brazos. Derribaron su vivienda. Tras fallecer mi padre, mi madre murió hace tres años. Nos dijeron que al no estar entregada la casa de Santa Lucía, no era posible dejármela en herencia. Pero eso era lo que mis padres querían, que yo pudiera disfrutarla tras tanto tiempo cuidándolos". Así explicaba Manuela Cortés su situación. Entre lágrimas, aseguró vivir un momento muy complicado al ver la felicidad de los vecinos que ayer pudieron entrar en sus casas. Ella no pudo. Esta vecina de Marismas del Odiel pide una solución, mientras lamenta que su madre, debido al retraso en la entrega de las viviendas, no pudo conocer su casa.