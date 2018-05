La familia "no descarta nada" sobre el paradero

Al margen de la investigación policial, en la familia "no se descarta nada", según coincidieron ayer en precisar a este diario a la salida de los juzgados de Ayamonte tanto el padre como la abuela paterna del pequeño. Y es que según relató Davy visiblemente emocionado, "podemos temer cualquier cosa porque ella ha estado en tratamiento psiquiátrico. Es violenta y el niño me cuenta que cuando está con ella lo encierra en habitaciones y le pega patadas y puñetazos a las puertas".

La abuela, Rosario Sánchez, conocida en Lepe como Chari, fue más contundente al señalar que "se me pasa por la cabeza que haya podido pasar cualquier otra cosa, lo peor, sobre todo después de que le dieran la custodia a mi hijo creo que ella podría hasta pensar que si el niño no es para mí, tampoco es para él".

Por otra parte, el padre precisó que "estamos muy mal porque ella se ha llevado al niño, y estamos muy preocupados", a lo que añadió que la madre "tampoco lo ha llevado a su colegio de La Antilla esta semana".

La abuela del menor, que fue la última persona de la familia paterna en verlo, precisó que el viernes dejó a su nieto a las seis de la tarde en el punto de encuentro acordado por ambos progenitores en El Terrón, y el domingo a las ocho de la tarde "no apareció" para devolverlo, como habitualmente sucede los fines de semanas alternos. Según detalló, al tener la custodia su hijo, "el niño pasa con la madre un fin de semana sí y otro no, así como todos los martes y jueves de seis a ocho de la tarde".

"Inmediatamente mi hijo fue a la Guardia Civil y yo a la Policía Local -prosigue Chari-, fueron a casa de ella, situada en una urbanización conocida en Lepe como El Campú, donde pudieron comprobar que no había nadie, y donde las vecinas dijeron que no la habían visto desde hacía varios días".

"Lo único que queremos es que el niño aparezca, -concluyó- después de llevar ya dos días sin dormir ni comer. Desesperaditos. No tengo ya ni lágrimas para llorar. Estamos destrozados, pero también tenemos la esperanza de que todo esto salga bien".

Davy Thompson no pudo ayer evitar emocionarse al acordarse de su hijo a la salida de los Juzgados de Ayamonte e hizo un llamamiento a todo aquel que pueda tener alguna pista sobre su paradero para que se ponga en contacto con la Guardia Civil.

"Estoy fatal", indicó con lágrimas en los ojos, "la madre se ha llevado al niño, no sé dónde está, lo deje el viernes con ella y ni lo devolvió el domingo ni lo dejó ayer en el colegio; estamos muy doloridos, no es normal que se haya llevado así al niño". El padre del menor también explicó que siempre le pedía al niño que se portara bien con su madre, y que éste "no quería estar con ella".

Finalmente el letrado precisó que "el proceso con ella, desde hace alrededor de tres años, ha sido bastante conflictivo; incluso interpuso una denuncia por violencia de género contra Davy de la que fue absuelto casi de inmediato", si bien "desde que él tiene la guardia y custodia del menor siempre ha mirado para que el niño esté con su madre y se han cumplido los regímenes de visita de manera exhaustiva y rigurosa".

Pese a que no se puede descartar que lo sucedido vaya más allá de una sustracción de menores, y "puede haber algún punto de preocupación", Gómez también quiso ser cauto y consideró que "no debemos alarmarnos en exceso" y "confiar en la investigación judicial y policial que está en curso".