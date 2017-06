La familia de un español denuncia su desaparición tras enfrentarse a un atacante

Un madrileño de 39 años está desaparecido desde los atentados en Londres de ayer y la última vez que fue visto se encontraba en uno de los lugares de los ataques.

Según publicó la familia en una red social, Ignacio Echeverría, vecino de Las Rozas, estaba en el puente de Londres en el momento de uno de los dos ataques terroristas. "Lo vieron tendido en el suelo en la acera tras defender a alguien con su monopatín", agregó la familia. Según explicaron a Efe posteriormente fuentes de la familia, el madrileño se encontraba patinando cerca del lugar de uno de los atentados con varios amigos cuando presenció cómo un atacante se abalanzaba contra una mujer. "En ese momento golpeó al agresor con un monopatín mientras otros dos le agredían por detrás y se quedó tendido en el suelo", relató la familia. El español iba sin documentación, y su hermana, que también reside en Londres, se ha pasado por varios hospitales para encontrarle, pero estos están acordonados. El desaparecido mide 1,74 pesa 85 kilos y en el momento del suceso llevaba una medalla con cadena de oro, zapatillas negras con suela blanca, pantalones vaqueros y jersey oscuro, según la fuente. "La familia ha abierto un incidente en números de urgencias del Reino Unido, en el Consulado de España en Londres y en el protocolo de urgencia del HSBC, que es el banco donde trabajaba", explicó. Fuentes municipales confirmaron que los familiares no encuentran al hombre, que "no está en la lista de fallecidos". Y añadieron que, por el momento, no han podido comprobar el "listado de heridos".

El Ministerio de Asuntos Exteriores ya había confirmado anterioremente que hay un español hospitalizado en Londres que está siendo atendido "de heridas que al parecer no revisten gravedad", aunque no comunicó su identidad.