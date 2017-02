Una familia con los brazos abiertos

Los estudiantes de este curso en la Universidad de Huelva proceden, casi un tercio, el 29,85%, de otras provincias del país; el 4,2% son extranjeros; y el 65,9% son onubenses. Probablemente muchos se lleven una sorpresa al conocer este dato: quizá porque esperaban un mayor peso de los estudiantes locales. Aunque tampoco tiene por qué. Simplemente, porque a lo mejor es el reflejo de los nuevos tiempos, de una universidad joven, familiar y de calidad, muy valorada fuera de la provincia, y que no renuncia a ser uno de los motores para su desarrollo económico.

El director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Jacinto Mata, explicaba ayer a este periódico cómo la Onubense podría contribuir a la instalación en Huelva de la fábrica de coches eléctricos de Tesla. También cómo sólo la posibilidad de que así sea descubrirá también en los estudiantes de Secundaria su interés por la ingeniería. Un ejemplo de que todo está relacionado y de todo se puede beneficiar la provincia.

65,9%Universitarios onubenses. La provincia de Huelva es origen de la mayoría de estudiantes de la UHU.

Hay razones más que suficientes para que la UHU sume ya 17 años organizando las Jornadas de Puertas Abiertas. Ayer se inauguró la edición de este curso, una vez más dirigida a los futuros estudiantes universitarios, a quienes no tienen aún muy definido su futuro o confían en que les den argumentos nuevos para reforzar su decisión. Pero también a quienes no conocen realmente la oferta que tienen al lado de casa, para no hacer las maletas y marcharse fuera.

Más de 3.000 jóvenes de 46 centros educativos de la capital y de la provincia acudirán hasta el jueves al Campus del Carmen, al pabellón Príncipe de Asturias, que se ha convertido en el gran escaparate de la Onubense. Una veintena de espacios expositivos de las facultades y escuelas, de los servicios internos universitarios y de las instituciones y entidades colaboradoras están dispuestos con todo tipo de reclamos para captar la atención de los jóvenes. Aunque tampoco aquello es un mercado.

Todo está perfectamente organizado. Una recepción, con charla general de la universidad, precede a una primera selección: voluntarios de cada titulación se llevan de ronda por el campus, hasta las respectivas facultades, a los jóvenes interesados en los distintos grados ofertados, para acabar finalmente en el pabellón.

Desde el año pasado, el grupo de Ingeniería ha aumentado considerablemente: "A nivel nacional hay estudios que señalan las ingenierías como los estudios con mayor empleabilidad. Pero aquí debe haber influido también el traslado desde La Rábida a El Carmen, con instalaciones nuevas y de gran calidad, que son un gran aliciente", explica Jacinto Mata.

Informática, Electrónica y Mecánica tienen el tirón mayor. Una moto de competiciones de velocidad hay en su espacio en el pabellón para que se vean las aplicaciones prácticas de los estudios.

Pero Enfermería, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y Psicología se llevan la palma entre los estudiantes, según los últimos datos de matriculación. La primera es un clásico ya: la titulación más demandada en Huelva, con docentes de prestigio y prácticas muy valoradas, y la ansiada "salida laboral". Si a ello se suma el atractivo de un stand en el que invitan a practicar reanimaciones cardiopulmonares y extracciones de sangre (con maniquíes), los reacios quedan ya convencidos.

La actividad en la instalación de Psicología también deja entrever cómo irán las matriculaciones del próximo curso. El interés es evidente, con experimentos llamativos y voluntarios prestos a despejar las dudas planteadas.

"Muchos vienen mal informados, con ideas preconcebidas, y les choca también que sea una titulación de ciencias. Hay muchas solicitudes de entrada pero el índice de abandonos es muy bajo, y se deben al traslado a la universidad de la provincia de origen", cuenta el profesor José Andrés Lorca.

Su compañera, Carmen Díaz, no cree que crezca el número de psicólogos por "una moda": "El interés por todo lo relacionado con el comportamiento humano siempre ha existido. Y en los últimos años se ha abierto mucho su aplicación en distintos campos, ampliando las oportunidades profesionales".

Ya dijo durante la inauguración el rector, Francisco Ruiz, que las jornadas se han convertido con el paso de los años en un reflejo de la identificación de la Universidad con su entorno. Es la "sociedad amable, cercana, acogedora, que quiere que su futuro sea cada vez mejor con los universitarios". Como apuntó el alcalde, Gabriel Cruz, un "referente para jóvenes onubenses con inquietudes", llamados a ser los líderes del desarrollo onubense. A ellos les abre los brazos la familia de la Universidad de Huelva.