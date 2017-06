La falta de acuerdo lleva a los estibadores a convocar un paro total de dos jornadas

únicamente los buques de pasajeros y aquellos cargados de mercancías peligrosas (ninguno de ellos se prevé que atraquen mañana en Huelva) no se verán afectados por las dos jornadas de paros que el colectivo de estibadores ha programado para el día de mañana y el viernes. El paro concluirá a las 8:00 de este día y en esta oportunidad los efectos que tendrá sobre el tráfico portuario serán mayores, ya que en los tres días en los que se llevaron a cabo la semana pasada, únicamente se ralentizaron las actividades, ya que trabajaban sólo durante las horas pares de la jornada laboral.

La incidencia en el Puerto de Huelva no parece que vaya a ser demasiado significativa, ya que no se plantean el desvío de buques hacia otros destinos, toda vez que los tráficos en Huelva tienen como destino las empresas que trabajan en su entono. No obstante, sí que se resentirán las cifras globales toda vez que los muelles estarán sin actividad durante dos días.