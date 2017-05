Un experto destaca el papel protector de la alimentación contra el cáncer

Con la charla Alimentación y cáncer, impartida por el oncólogo Juan Antonio Virizuela, comenzó ayer, en el centro cultural de la Fundación Caja Rural del Sur el ciclo dedicado a la alimentación y la salud, organizado por la Academia de las Ciencias, Artes y Letras de Huelva, con el que la institución académica contribuye a la Capitalidad Gastronómica. El ponente destacó el papel protector de la alimentación contra el cáncer e incidió en la importancia de la dieta mediterránea.

Virizuela, que trabajó durante siete años en el Hospital Juan Ramón Jiménez, comentó que en los próximos años "una de cada dos o tres personas va a tener un tumor y todos tenemos la obligación de cambiar estas cifras" y la manera de hacerlo es "colaborando con la alimentación". En este sentido, subrayó que "la dieta mediterránea es la que verdaderamente va a ayudar", ya que "está demostrado científicamente.

Recalcó que "la dieta no equilibrada favorece el cáncer" y la desnutrición "es fatal para un paciente que debe recibir tratamiento". Apuntó además como agentes que causan esta enfermedad al tabaco, determinados virus, al sol, al alcohol y a los fármacos. No obstante, "una tercera parte de los casos tiene relación con la no buena alimentación o con el alcohol. Hay una influencia importante del tipo de vida y la alimentación".

Señaló que hay estudios que demuestran una reducción del 30% del cáncer de mama con la dieta mediterránea (frutas, verduras, legumbres, aceite de oliva y pescado azul) así como la mejora y reducción del riesgo de padecer distintos tipos de tumores.

El oncólogo explicó que los alimentos estrellas frente al cáncer son las frutas, las verduras y las hortalizas, que se recomiendan tomar cinco veces al día, y evitar el consumo de alimentos que contienen grasas de origen animal.

Virizuela también se refirió a los alimentos con más propiedades antitumorales: las coles (coliflor, col, brócoli y lombarda); los sulfurados (ajo, cebolla, puerro y rábano); antioxidantes, vitamina C (kiwi, naranja, limón, piña y pomelo); antioxidantes, vitamina E (cereales, frutos secos y aceite); frutos del bosque (moras, fresas, uvas, frambuesas y cerezas); setas (maitake, shiteke, reishi, tana, gurumelo...); el pescado azul; pan y yogur y el aceite de oliva. "Tenemos todas las posibilidades de tener una alimentación buena", que debe ir acompañada de deporte.

Otros alimentos que son beneficiosos para la salud son el jengibre, la cúrcuma, las semillas de sésamo y la calabaza.

El oncólogo aconsejó "desconfiar de los productos milagro" así como reducir el consumo de los azúcares, dulces industriales, bebidas azucaradas y golosinas; cambiar las carnes rojas por las blancas, la mantequilla por el aceite, y limitar el exceso de sal, las conservas y las barbacoas.

El oncólogo, que tuvo un recuerdo para Eduardo García Fernández, fue presentado por el doctor Antonio Pereira.