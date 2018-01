"Es una experiencia nueva que tenía que vivirla y aprovecharla al máximo"

Alberto Domínguez, redactor gráfico de Huelva Información, encarna este año en la capital onubense al Rey Baltasar. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, lo coronará hoy en el Salón del Plenos del Ayuntamiento de Huelva junto a Emilio Martín (Melchor) y Eduardo González (Gaspar).

-¿Qué significa para usted ser Rey Mago en su ciudad?

Al personaje de Baltasar le quiero aportar lo mejor de mí, mi personalidad, mi forma de serEl día 5 voy a tener presente sobre todo a mis padres, que lo van a poder disfrutar este año

-Para mí es un gran honor y una alegría inmensa, aparte de la responsabilidad que conlleva.

-¿Es una buena forma de empezar el año?

-Es una de las mejores formas de empezar el año. Creo que la mejor es siendo padre y la segunda es ésta. Mejor no se puede empezar el año, evidentemente.

-¿Cómo fue el momento en el que se lo propusieron?

-Fue el día 24 de diciembre, al mediodía. Yo estaba de descanso y estaba con amigos. Llevaba el móvil pero lo tenía en silencio y cuando me marché a casa vi que había unas diez o quince llamadas perdidas de varios números que no tenía registrados. Volvieron a llamarme y era el alcalde, Gabriel Cruz. Me asusté un poco porque pensé que algo había tenido que pasar y en ese momento me dio la noticia y me quedé en estado de shock, me pilló de sorpresa por completo.

-¿Nunca se lo había planteado?

-Por mi mente no se me había pasado nunca ser Rey Mago. Sí es verdad que cuando ves la cabalgata y te preguntan si te gustaría ser Rey Mago, a cualquier persona le gustaría serlo pero era como una cosa inalcanzable para mí. Le dije que sí al alcalde, que para adelante, que me hacía mucha ilusión. Es algo emotivo y tan importante a la vez, ser Rey Mago de tu ciudad se da una vez en la vida. Pensé que es una oportunidad y una experiencia nueva que tenía que vivirla y aprovecharla al máximo.

-Son muchos años cubriendo los actos de los Reyes Magos en la ciudad como redactor gráfico y ahora va a ser uno de los protagonistas, ¿cómo lo va a vivir?

-Ahora voy a vivirlo en primera persona. Este año va a ser diferente porque aunque lo haya vivido muchas veces desde el lado de la prensa y había momentos en los que nos emocionábamos, sobre todo en las visitas a hospitales o al asilo, creo que ahora va a ser muchísimo más emocionante. Continuamente tanto yo como los otros dos reyes vamos a sentir ese pellizco interno que va a quedar grabado para el resto de nuestras vidas.

Desde fuera todos los años lo vas viviendo y más o menos se repite pero en primera persona tiene que ser superespecial.

-¿Qué le va a aportar al personaje de Baltasar?

-Le quiero aportar lo mejor de mí, mi personalidad, mi forma de ser... básicamente lo que yo soy como persona, de una manera algo más especial, con mucho tacto, sabiendo que es una gran responsabilidad, que los niños van a estar pendientes de ti, de un modo que ilusione a esos niños y que le aporte algo de felicidad, aunque sea en pequeños detalles.

-¿Es su Rey Mago preferido?

-Sí, desde pequeño. Somos cuatro hermanos y los demás son de Melchor y yo, de Baltasar, siempre ha sido el que me ha gustado. Recuerdo que cuando teníamos siete u ocho años, mi padre compró figuras de escayola para el portal de belén y cada uno teníamos que coger las que más nos gustaran y pintarlas y yo cogí al Rey Baltasar y ahí sigue todavía, mi padre lo pone en su casa todos los años en el belén, todas las figuras que nosotros nos encargamos de pintar.

-¿Habrá una buena caracterización?

-Espero que sí, espero que tanto con la vestimenta como con el maquillaje se logre una buena caracterización. Yo por mi parte voy a poner todo lo que pueda, todo lo que se me ocurra.

-¿Cuál cree que será su momento más especial?

-Son diferentes, son todos especiales, son vivencias distintas. El día 4 con la entrega de las cartas estás en contacto con los niños y es muy emotivo. El día siguiente, con las visitas a hospitales y al asilo. Yo tengo cierta debilidad por las personas mayores, siempre la he tenido, y creo que en el asilo me voy a emocionar bastante. He ido trabajando y muchas veces he tenido que salirme porque me he emocionado, este año me tendré que contener un poco pero creo que ese va a ser el momento que más me emocione de todos, y luego está la cabalgata, eso tiene que ser superemocionante, es el momento de los niños, están en la calle deseando coger caramelos y se fijan en ti creyendo que eres el Rey Mago de verdad y le vas a dejar sus regalos. Van a ser varios los momentos especiales.

-¿Se está preparando ya para la jornada maratoniana del día 5?

-Creo que no hace falta ninguna preparación. Tal y como salga ese día seguro que saldrá bien. Aunque termine con los brazos y el cuerpo hecho polvo habrá merecido la pena.

-¿A quién va a tener presente ese día?

-Sobre todo a mis padres. Son los que a mí y a mis hermanos nos han enseñado a vivir el día de Reyes de una forma muy especial. Gracias a Dios, después de un año delicado, lo van a poder disfrutar. Me voy a acordar también de mis hermanos y amigos, que son con los que he contado como pajes. Me emociona que ellos estén a mi lado, siendo partícipes de ese momento.

-¿Qué va a traer Baltasar a los niños onubenses y a la ciudad de Huelva?

-Mucha felicidad, ilusión, regalos y mucho cariño.