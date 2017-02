El éxito de la revolución contra el SAS

La mayor crisis sanitaria a la que ha tenido que hacer frente la Junta de Andalucía va camino de solucionarse. Los plazos se han dilatado pero, al final, un golpe de efecto atajaba ayer dos de las grandes peticiones de las partes críticas al SAS en Granada: la derogación de la orden de fusión firmada en 2014 y la dimisión del viceconsejero Martín Blanco, el semillero de las protestas extendidas por otras provincias y la piedra que no terminaba de apartarse del camino de la Consejería.

La intención de los responsables de Salud era haber cerrado la crisis antes de final de año. Pero no contaron con la posición férrea de plataformas y de Jesús Candel. Tampoco con que se les rebelaran los sindicatos con los que sí habían acercado posturas y firmado un acuerdo, lo que les costó también ser vapuleados por la opinión pública y los críticos. En los últimos días se habían roto acuerdos, dividido la comisión creada para buscar soluciones, generado más protestas... todo iba de nuevo cuesta abajo y sin frenos. Y la reacción ha sido contundente. Ya no se ha dado más tiempo para 'cansar' a las partes o que cedieran las posturas. Esa táctica no fue buena y ha requerido la medida drástica, la que se llevaba esperando cuatro meses. Cuatro meses perdidos para volver a la casilla de salida.

Y es que la desconfianza en Salud era absoluta. Por más esfuerzos que hacía en lanzar un mensaje de que Granada volvería a tener dos hospitales completos, menos calaba. Ahora se abre una nueva vía de solución. Lo principal, definir la cartera de servicios para devolver a Granada sus dos hospitales. Una decisión que tendrán que asumir también los profesionales y parte de la directiva que se habían mantenido como defensores de este modelo, que habían pedido poder completarlo para demostrar sus ventajas y que aceptaban margen de mejora. Ahora para ellos también cambia la realidad. Pero había que desactivar la marea blanca apelando a la petición de la mayoría de profesionales y a la innegable imagen de tres manifestaciones masivas con decenas de miles de personas en las calles. Una imagen sin precedentes en Granada.

El problema surgió hace años pero no se supo ver la dimensión que alcanzaban las protestas y lo que supondría la acción de Jesús Candel, que se convirtió en un líder. El detonante fue la aniquilación de un hospital, el antiguo Clínico. Ellos llevaban trabajando años en diseñar su nuevo hospital ya que se estaba construyendo el centro del PTS, el más grande de Andalucía y el más puntero, y que sería su nuevo centro. Pero de la noche al día Salud cambió los planes. El trabajo hecho se cerró en un cajón y la entonces consejera de Salud, María Jesús Montero, anunció en mayo de 2013 que Granada dejaría de tener dos hospitales para tener un complejo con tres centros de especialidades. Con el entonces gerente del SAS, José Luis Gutiérrez, comenzaron el trabajo. Se generó la oposición sindical y de los trabajadores del Clínico pero no se alcanzó la dimensión necesaria para que Salud diera marcha atrás. La llegada de la crisis justificó su medida y, aunque no se dijo que suponía ahorro, era lo que criticaban los opositores. Con esta orden en 2014 se aprobó la orden de fusión. La firmó la entonces consejera María José Sánchez y creaba el complejo hospitalario Granada, que absorbía al Virgen de las Nieves y al Clínico creando centros de especialidades.

El cambio drástico llegó en verano de 2016 con el traslado al hospital del PTS. Se materializó el modelo y los fallos organizativos fueron el caldo de cultivo para avivar las protestas. Candel ha liderado tres manifestaciones masivas, lo que ha minado el Gobierno de la Junta. Las estrategias para intentar pararlo no han servido. Se entregó la cabeza del entonces gerente, Manuel Bayona, pero no era suficiente. Se requería contundencia, pero desde Salud se resistían a cambiar las políticas sanitarias por las peticiones de Spiriman y sus 'seguidores', que consideraban manipuladas por otros "intereses".

Aquilino Alonso accedió a reunirse con él pero sin éxito. Salud ha defendido siempre que el modelo era bueno. Las líneas rojas de ambas partes no conseguían finalizar la crisis. La gerente, Cristina López, intentaba mandar mensajes de tranquilidad, pero sin éxito. Los sindicatos se retractaron la semana pasada, los vídeos de Candel subían de intensidad, Martín Blanco se querelló... y el último capítulo está por llegar. Porque la pregunta sigue siendo: ¿y ahora qué?