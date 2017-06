El fiscal general evidencia la carencia de plantilla de la Fiscalía de Huelva

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, evidenció ayer las carencias de personal que afectan al Ministerio Público onubense durante la clausura de las jornadas sobre las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal que se han celebrado en el Colegio de Abogados de Huelva. Pese a todo, matizó que "no me parece que sean excesivas, aunque sí hay alguna necesidad de incrementar algo la plantilla, que como saben ustedes es algo que no depende de la Fiscalía General", sino del Ministerio de Justicia, al que transmitirá estas necesidades.

Maza agregó que, después de visitar buena parte de las Fiscalías andaluzas, la de Huelva "funciona razonablemente bien, está funcionando magníficamente". Reiteró en este sentido que, a pesar de que "siempre hay carencias y necesidades, porque la perfección no se alcanza nunca, creo que en Huelva, precisamente, es una de las provincias de España en la que la Fiscalía funciona muy bien".

A su entender la sociedad no valora lo suficiente el trabajo de los acusadores públicos, "magníficos profesionales" que diariamente realizan labores que van "desde vigilar que a los ancianos no se les maltrate en las residencias hasta proteger a los menores o a los incapaces".

Por otra parte, Maza, que estuvo arropado por el vicedecano del Colegio de Abogados, Fernando Vergel; y por el fiscal jefe de Hueva, Luis Fernández Arévalo, remarcó que "la verdadera reforma pendiente es aquella que permita llevar la instrucción de los casos a los fiscales".

En este sentido, aseguró que "el gran problema y la gran enfermedad de la Justicia española es su lentitud", por lo que esta reforma "ayudaría mucho a solventarlo", ya que "agilizaría" las diligencias y "eliminaría las duplicidades actuales" que ralentizan el sistema.

A juicio de José Manuel Maza esta reforma que permita a los fiscales hacerse cargo de la instrucción de los casos es "urgentísima", ya que "no es ni mucho menos razonable que los procesos se eternicen hasta una duración de entre 8 y 10 años".