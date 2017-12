Un estudio advierte del abuso de las cesáreas en los partos sin riesgo

Los últimos datos ofrecidos por el propio Juan Ramón Jiménez sobre su actividad de enero a septiembre de este mismo año indican que el porcentaje de cesáreas practicadas fue del 24,31%. Evidentemente ahí hay que tener en cuenta que la estadística no sólo incluye los partos de bajo riesgo, sino también todos aquellos que son susceptibles de presentar alguna complicación. Aun así, las estadísticas del Boletín Informativo de Actividad Asistencial del Juan Ramón apuntan una baja del 5,79% de esta práctica quirúrgica. El descenso es paulatino pero aún lejano del 20% que los profesionales del Juan Ramón se propusieron. El porcentaje del hospital de la capital se va acercando no obstante al aconsejado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) -del 10 al 15%-, aunque aún se encuentra muy lejos. A un nivel general, la media diaria de nacimientos al día fue de 9,13%. Eso supone una bajada del 5,47% respecto al mismo período de 2016.

Obviamente al hablar de partos no estamos refiriéndonos a pacientes, sino a usuarias del sistema público de salud. El estudio, que mira detenidamente todos los centros sanitarios que cuentan con fondos públicos para su gestión, hace referencia también a Huelva. Con datos de 2015, indica la actividad generada en el Juan Ramón Jiménez, que en aquel momento ya asumió toda la actividad obstétrica y el de Riotinto. De este modo, por lo que respecta al hospital de la capital en aquel año se atendieron 1.718 partos que tenían la consideración de ser de bajo riesgo. Pese a ello se acabó practicando la cesárea en el 16% de ellos. El porcentaje fue aún mayor en el Hospital de Riotinto, ya que si durante ese mismo año atendieron 170 partos con esa misma consideración, se llevaron a cabo 51 cesáreas, lo que supuso nada menos que el 30%. De esta manera, ambos centros sanitarios suspendieron según los criterios del Atlas VPM, que considera que en estos dos casos han de tomarse decisiones que fomenten la disminución del uso del procedimiento analizado.

Medicina defensiva y más peso

Fuentes profesionales de Obstetricia en Huelva indicaron que hay varias razones detrás del elevado nivel de las cesáreas. Entre ellas se encuentra lo que se entiende como medicina defensiva que se autoaplican muchos obstetras ante el riesgo de complicaciones a la hora de atender un parto. El miedo a futuras denuncias invita a muchos profesionales a recurrir a las cesáreas. Pero esa no es la única razón. También hay que tener en cuenta que la edad media de las madres no deja de crecer y rebasa los 30 años en el caso de las primerizas. Asimismo, se percibe mayor incremento de peso en las mujeres durante la etapa gestante así como más casos de partos gemerales -una consecuencia de las fecundaciones in vitro- en los que produce con alguna