Las estrellas de la Navidad

Hoy, que es día de Nochebuena, es una magnífica ocasión para hablar en esta Puerta del Mar de la Navidad. Una fiesta cristiana enraizada en nuestra sociedad que cada año recibe numerosos empujones, pero que a pesar de ello se mantiene ahí, en una invitación a todos participar de una celebración que trasciende de las iglesias y se vive en familia, en las calles y en la sociedad. Es una fiesta en la que caben todos, pero eso no quiere decir que hay que hacer una Navidad sin Dios ni una fiesta del solsticio de invierno, que es sencillamente una chorrada, instaurada por Himmler en 1936 (esto será tema para otro día).

Es una fiesta de luces, más allá de las que adornan nuestras calles. Este año hay que decir que por fin un alumbrado navideño sorprende gratamente por el centro de la ciudad. Para el recuerdo quedan las cajitas que decían que eran como de regalos y para otras jaulas de mal gusto. Este año el alumbrado navideño de las calles del centro es sencillo, pero igualmente de lo más hermoso que hemos podido ver en mucho tiempo. Sencillamente estrellas de la Navidad, las mismas que los niños de instituciones y colectivos cristianos nos ponían en la solapa en este día de anuncio de la Navidad.

Una Navidad tan criticada por los mismos elementos extraños que la adelantan hasta el mismo mes de noviembre, consagrado siempre a los difuntos. Ahora la pretenden unir al Día de Acción de Gracias de los americanos y a su Black Friday. Es la Navidad que se pone en las calles "para estimular el consumo", como dicen. Que ésta sea una fiesta en la que uno de sus exponentes es la reunión en torno a una mesa, en la que no falta de nada, pues es la que nos reúne a toda la familia una vez al año, no es la justificación de la fiesta del consumo.

Esto es fruto de la sociedad que no sabe entender la Navidad. La de los excesos, que incluso se muestra en el propio alumbrado que adorna hasta las avenidas y carreteras por donde sólo pasan coches. No estaría mal compensar con acciones sociales en este tiempo.

Hay muchas luces en la Navidad y eso es lo que hay que ver, tantas como estrellas recorren estos días las calles del casco antiguo de la ciudad.

En las cofradías se vive también de manera especial este tiempo de adviento, con campañas de recogida de alimentos y otras acciones solidarias. El peligro está en promocionar tanto lo popular y festero y olvidar lo importante. Nada está reñido, pero dejamos pasar momentos importantes, en los que las hermandades, por su empuje en la sociedad, están llamadas a ser bandera para encauzar acciones en caminadas a revitalizar la verdadera Navidad, más allá de una zambomba flamenca y la del consumismo. Esa Navidad que se presenta solo como fiesta y no como celebración del Nacimiento de Dios.

La propia Misa del Gallo es hoy día referente de ese declive en la verdadera fiesta, que no es solo de la comida de familia, porque de lo contrario nos vamos a quedar en la Navidad sin Dios. La Misa del Gallo, aún siendo una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano al celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, no es de estas citas en las que se vean a las hermandades y a sus hermanos llenando las iglesias. Ocurre que a ella hay que ir como un feligrés más. Este año hay parroquias que han cambiado la hora de la misa de la medianoche a las ocho de la tarde, en un intento de que haya más participación. Es, sencillamente, triste pero una realidad que se está imponiendo en los últimos años. Es la comodidad, pero sobre todo porque no se le da la importancia que tiene la Misa del Gallo, cuando es una celebración hermosa escuchando el repicar de las campanas que anuncian el nacimiento del Niño Dios.

Las cofradías están llamadas a dar un paso hacia adelante en la Fiesta de la Navidad.

Quizás las zambombas que tanto están promocionando habría que hacerlas delante de la iglesia tras la Misa del Gallo. Que las zambombas, tan de modas ahora en lo cofrade, no oculten la verdadera celebración, a la que es una obligación su participación.