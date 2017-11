Las estafas centran siete de cada 10 atestados por delitos informáticos

La Guardia Civil de Huelva tuvo conocimiento el pasado año de 621 hechos delictivos relacionados con las nuevas tecnologías, internet o las redes sociales. Y de ellos, 455 atestados (el 73,2%) correspondieron a estafas, protagonistas absolutas de la estadística desgranada por el agente del Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (Edite) de la Comandancia del Instituto Armado en Huelva, Manuel Rodríguez, durante su ponencia en las jornadas sobre internet y sus riesgos desarrolladas ayer en el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, en las que participaron unos 70 agentes de la Benemérita y de la Policía Nacional y trabajadores de los Servicios Sociales de varios ayuntamientos. El 64,3% de las estafas, 293 concretamente, está relacionado con la utilización de tarjetas bancarias en compras internautas.

El segundo delito telemático con mayor presencia en el balance anual es el de injurias, con 46 atestados generados, seguido de los 44 de extorsión: "Una persona ficticia entabla una relación con nosotros por las redes sociales, nos pide hacer un videochat, nos graba en escenas íntimas y comprometidas, y luego te manda un mensaje para que pagues si no quieres que estas imágenes se difundan", concretó el agente Rodríguez.

La Policía conciencia a los escolares sobre los peligros de la red a través de 'Ciberexpert@'

Injurias y extorsiones significan el 14,5% del total de asuntos investigados en 2016 por la Guardia Civil. Le siguen en importancia los 34 atestados por usurpación del estado civil.

Menor es el impacto en la estadística de otras tipologías delictivas que tienen a internet o a las redes sociales como vehículo para su perpetración, aunque no por ello son menos relevantes: cuatro de amenazas, tres de hurto, tres de pornografía infantil, dos de agresión sexual, dos de localización de pornografía infantil, dos de coacciones y uno de acoso escolar, otro de provocación sexual, uno más de robo y otro de maltrato animal "grabado y colgado en internet".

En esta jornada intervino también como ponente el inspector de la Policía Nacional de Huelva José María Delgado, quien incidió en las medidas preventivas que se pueden poner en marcha en centros educativos y por los propios padres para evitar las amenazas y los riesgos de las nuevas tecnologías, a fin de alcanzar "una mejor educación digital".

El último ponente de la mañana fue el policía nacional José Antonio Vázquez, quien dio a conocer el proyecto Ciberexpert@, desarrollado en exclusiva por el Cuerpo Nacional de Policía en varios centros educativos de Huelva y que tiene como propósito "abordar peligros concretos que existen en torno a las nuevas tecnologías, como las tecnoadicciones, la suplantación de identidad o el ciberacoso".

El agente Vázquez señaló que los juegos on line "son una gran preocupación, puesto que normalmente los padres utilizamos los móviles o las tablets para realizar compras y tenemos asociadas tarjetas de crédito, y esas cuestiones se quedan asociadas a este dispositivo y las compras on line se hacen; y si no se tienen los conocimientos específicos, se pueden realizar de manera involuntaria".

El ciberacoso entre adolescentes y niños se registra en Huelva, afirma, "como se daba antes el acoso, ahora a través de las redes sociales", sin que sea una circunstancia preocupante, según el ponente. Para hacerle frente, la Policía Nacional reúne a los chavales y realiza con ellos dinámicas de grupo "para que entiendan el daño que pueden hacer", su verdadero alcance. "Para que haya ciberacoso el daño tiene que ser intencionado y real". Educar a los menores y "formar a los padres" es fundamental para conseguir el objetivo, mantiene Vázquez.

Aquellos colegios interesados en participar en el proyecto Ciberexpert@ deben solicitarlo a la Subdelegación del Gobierno o a través de la web ciberexpert@.org. La iniciativa se incluye en el Plan Director. La experiencia más reciente "la hemos tenido con los niños de 6º de Primaria del colegio las Esclavas". Al finalizar, se les entrega un carné de ciberexperto "que es una motivación especial para ellos".

La subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, destacó por su parte la labor que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los centros educativos para prevenir a alumnos, padres y profesores de los riesgos de las nuevas tecnologías, internet y las redes sociales, "y que tiene su reflejo en las más de 700 charlas específicas impartidas por la Guardia Civil y la Policía Nacional en colegios e institutos durante los dos últimos años" dentro del Plan Director para la Seguridad y la Convivencia Escolar.

Sólo en lo que va de curso, en apenas dos meses, "ya se han solicitado 138 charlas sobre los riesgos de internet, que sigue siendo la temática más demandada por los centros", detalló Grávalos.