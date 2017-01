El espíritu de la Procesión Magna

El año que comienza en lo cofrade tiene la solidez de la reafirmación de la Semana Santa como un gran acto de la ciudad. Más allá de la celebración en la Semana Grande, en el mes de septiembre con la Procesión Magna del Acto Misericordioso organizado por el Consejo de Hermandades hizo ver a todos la grandiosidad de esta celebración y, lo más importante, que cuando se quiere se puede. Quedaron lejos los discursos estériles de una esquina, cinco minutos más de paso... todo por el bien común de un acto en el que las hermandades se dieron cuenta de lo importante que es ofrecer una imagen de seriedad como la que se vivió en la jornada del 17 de septiembre.

El éxito de la Procesión Magna ha creado un espíritu nuevo que los cofrades no deben dejar escapar. Todo apostaron por ella, Consejo, hermandades, obispado y el Ayuntamiento, así como la propia ciudad que la hizo suya echándose a la calle. La verdad que fue una jornada espléndida y las visitas a nuestra ciudad muy numerosa. Todos los hoteles estaban al completo y los bares de la ciudad también. No es esto para lo que salen las cofradías, pero sí es un indicador de lo que mueve. El alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz, estaba convencido de la jornada histórica que se viviría como así fue. Desde el Consistorio no se escatimaron esfuerzos y el mismo responsable de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Enrique Gaviño, reconoció que era al mayor reto de movilidad y seguridad en el que se veía inmersa la ciudad. Todos los efectivos estuvieron disponibles y también la seguridad fue un éxito, lo mismo que el orden de los pasos. No hubo retraso alguno, clave para el buen discurrir de todas las cofradías.

En lo espiritual hay que recoger las palabras del Obispo de Huelva, José Vilaplana Blasco, quien con ellas reafirmaba la validez apostólica de las cofradías más allá de quienes quieren ver un espectáculo cultural plástico y barroco en la calle sin contenido alguno. José Vilaplana fue contundente al señalar que sentía "una gran gratitud hacia Dios porque nos permitió plasmar y proclamar la misericordia y la bondad de Dios, manifestadas en al Muerte y Resurrección de su Hijo, y contemplar a María asociada a ese misterio misericordioso".

El Consejo, en palabras de su presidente, Antonio González García, se sintió satisfecho del trabajo realizado y del esfuerzo de todos los cofrades.

Antonio González había conseguido contar con el apoyo de la casi totalidad de los hermanos mayores en su reelección; de 25 hermandades contó con el apoyo de 22 de ellas, valoraba el apoyo y la imagen de unidad ofrecida. Ahora se plantea un nuevo reto que es el de concluir la reforma de los estatutos, para lo que se ha creado una nueva comisión. Después de ocho años no se ha conseguido un texto que apoye la mayoría de las hermandades. Hay cuestiones claves que deben salir adelante, como la incorporación de la Hermandad del Resucitado, al ser una más de las que forman parte de la Semana Santa. Así como suprimir la obligatoriedad de que el Nazareno haga Carrera Oficial al encontrarse sola en la jornada y la asistencia a la misma es nula, dando una imagen que nada beneficia a las hermandades. El debate sobre el cierre de la Carrera Oficial sigue abierto en el seno de las hermandades al no contar con el respaldo de las instituciones implicadas en el tema de la Seguridad Ciudadana. Lo que igualmente se debate es si es necesario un centro de coordinación para vigilar el buen desarrollo de la Semana Santa, ante la dimensión alcanzada y lo que mueve de ciudadanos.

Si la Procesión Magna constituyó un éxito, por el esfuerzo de todos fue clave la buena climatología, la que no se tuvo durante la Semana Santa. Así las cosas este año se vio de todo. Más allá del protocolo de lluvia con el que cuenta el Consejo, para coordinar las distintas situaciones que se den con las diferentes hermandades de la jornada, así como con los efectivos policiales para el control de las calles, se ha visto que es fundamental que las hermandades tengan su propio protocolo de actuación. Las cofradías deberían saber actuar conforme al lugar en el que se encuentren con la desagradable sorpresa de la lluvia. Se dieron situaciones lamentables, carreras, descontrol en los cortejos y junto a la solidaridad de quienes ofrecen sus templos, la falta de compresión de quien continúa en su discurrir procesional a pesar de que le este lloviendo.

A pesar de todo, la de Huelva esta es una gran Semana Santa. Buena muestra de ello se ofrece.