El espectáculo debe comenzar

Un año más comienza la fiesta del poeta, del músico de la farándula, esa fiesta en la que todo lo que parece, no lo es. El primer día es lo de todos los años, acreditaciones, saludos, acreditaciones, amigos, por fin aparecen la acreditaciones y las oportunas indicaciones de cómo funciona el tinglao este año.

El presidente de la Fopac, D. Antonio Hierro, nos "recalca" que las acreditaciones deben llevarse siempre encima y si algún día se nos olvidan, no entramos. Además este año se llevará un control exhaustivo de los acreditados, teniendo que presentar el DNI para entrar por la puerta principal o bien firmar en el pasillo de los sustos. Cuando por fin entramos en la sala veo las mismas caras de todos los años, no hay regeneración de la fiesta, son los mismos. Es una alegría encontrarlos cada año en sus butacas, pero debería llegar mas gente joven, con otra forma de entender la fiesta y, ojo, no les estoy metiendo la bulla, estoy agradeciéndoselo, pero deberíamos dar una vuelta de tuerca más, apretar las clavijas.

Toda la corte infantil y mayor encima del escenario para presentarse en sociedad. El himno del Carnaval Colombino La punta er sebo alevantaaa es interpretado por toda la sala y oficialmente se da el pistoletazo de salida para nuestro maravilloso, rimbombante, esplendoroso y todos los adjetivos que queramos ponerle al concurso colombino.

Este año por primera vez entran en concurso los coros, y digo esto porque han sido ya varios los coros que han participado, pero sólo como invitados. Este año al haber dos coros pues ya tenemos concurso y seis mil euros para entregárselos al ganador.

La centuria, coro sevillano; como de coros entiendo muy poquito pasaré de puntillas. El primer tango dedicado a Huelva.

El ejército Calavera, comparsa de Punta Umbría, un grupo renovado con un autor de los de toda la vida. Buena presentación dejando claro que ellos vienen a intentar revalidar su segundo premio como mínimo. En el primer pasodoble le dan un palo de los que hacen época a la comparsa ganadora en la pasada edición y la decisión de no acudir a la fiesta este año. Musicalmente muy bien montado y el pasodoble va in crescendo; en los cuplés se centran en Cataluña, pues el primero es a los mossos d'Esquadra y el segundo para el mushasho que vive ahora en Bélgica, vamos, un republicano en la corte, lo que hay que ver. Graciosos pero no pa matarse de risa, vamos, un cuplé de una comparsa, qué esperábais. En el popurrí explican cuál es su tipo, cuál su guerra, y cuál es su derrota. Buen pase, espero que no tengan la suerte de ser la vara de medida para las demás comparsas que quedan por subir. Soti ya tiene una muy amarga experiencia en estos temas.

Amazonia, comparsa de Isla Cristina. Actuó en tercera posición.

Para cerrar el día la murga onubense de La playa la gilda. En otra época hubiera sido el acabose, ahora es una murga incipiente y ademas con letras muy comprometidas y dando en la yugular desde el primer pasodoble. Quizás les haya faltado un poco más de tiempo para pulirlo todo. Buen pase y la veremos otra vez.