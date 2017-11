"Lo esencial es que la gente tenga conciencia de ayudar"

Son Solo Tres Horas. Así reza el lema de la campaña de la Gran Recogida de este año que realiza anualmente el Banco de Alimentos de Huelva. La tradicional iniciativa solidaria cuenta este año con el apoyo del cantaor onubense Arcángel, que es el protagonista del cartel para intentar conseguir y sumar el máximo apoyo posible de toda la sociedad de Huelva con este proyecto que se desarrollará los próximos 1 y 2 de diciembre en 136 establecimientos de la provincia.

En cuanto a las razones que han llevado al artista onubense a comprometerse con la sociedad, enumera que "hay un montón de gente que necesita ayuda, que lo pasa mal y lo que podamos nosotros aportar, nuestro granito de arena" siempre es positivo, ser de alguna manera "más que un ejemplo, un impulso, un revulsivo para que la gente se conciencie".

El artista onubense ya ofreció hace años un concierto benéfico a favor de la asociación

No es la primera vez que Arcángel colabora con el Banco de Alimentos. Hace tres años ofreció un concierto benéfico en el que parte de la recaudación fue a parar a la asociación.

El lema de este año es "fácil y directo" para la sociedad yremarca "la claridad, la sinceridad, la facilidad" para que la gente acuda a colaborar en esta edición. Asimismo, el artista onubense señala que "hay que ser solidario durante todo el año" para que al final las cosas lleguen a buen puerto. Aunque el artista señala que en las campañas no todo puede estar basado en la imagen de alguien público para hacer un llamamiento de la sociedad, "es verdad que la gente responde mejor cuando hay una cabeza visible pero lo esencial, realmente, es que la gente tenga la conciencia de ayudar y la conciencia de que los seres humanos tenemos que estar al lado de otros y no tan separados como estamos últimamente".

Tal y como informó a Huelva Infomación el presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera, el número total de beneficiarios de la gran recogida estará en torno a los 15.500 en toda la provincia. Un número elevado en los tiempos que corren y que es muy "triste", exclama Arcángel. "Desde las instituciones no digo que se haga poco. pero no se hace lo suficiente. Desde la propia comunidad no se responde con la suficiente contundencia como para que no ocurra y lo triste es que sigue ocurriendo". Una pelea que tiene que ser de todos unidos.