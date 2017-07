El acoso escolar puede llevar a la víctima a creerse responsable de lo que le pasa

Una de las ofertas de esta primera semana en los Cursos de Verano de la UNIA, se centra en el tema La sociedad frente al acoso. Recursos para evaluar e intervenir que dirige la profesora de Psicología Clínica de la Universidad de Huelva, Yolanda Navarro.

Uno de los ponentes ha sido asimismo, una de las autoridades a nivel nacional en este ámbito del acoso en sus distintas facetas. De hecho, el profesor Iñaki Piñuel ha hablado esta semana en La Rábida, de dos asuntos nada baladíes: el acoso escolar y el laboral.

5º y 6º de Primaria aparecen como los picos en los que más surge el acoso

No son temas nuevos sino que se van sucediendo generación tras generación, pero afortunadamente la conciencia social ha crecido en estos últimos tiempos.

La primer exposición del psicólogo, ensayista y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Iñaki Piñuel, versó sobre el acoso en el ámbito escolar: cómo surge, las consecuencias que puede tener, cómo abordarlo y prevenirlo.

Piñuel indicó que el acoso escolar se desarrolla como un proceso que comprende distintas fases y "si se detecta a tiempo puede detenerse ese proceso que puede infligir tanto daño al menor".

El psicólogo se mostró contrario a las tendencias que abogan porque el niño víctima de acoso haga uso de recursos propios para defenderse, "incluso algunos aconsejan que la víctima aprenda artes marciales o cosas así y todo eso es un despropósito". Piñuel explicó que "el pequeño se enfrenta contra un gang que le está acosando y a la víctimas, ante esta situación, no se le puede pedir que sea fuerte". El problema es que junto al sufrimiento presente que afecta al pequeño, todo ello puede generar trastornos posteriores que si no son adecuadamente atajados y tratados, le pueden afectar durante toda su vida. Tales pueden ser los efectos negativos, que el pequeño puede llegar a pensar que él es el responsable de lo que le está pasando, lo que no es "otra cosa que un efecto de la victimización que empieza a sufrir". Si ese proceso pernicioso sigue adelante, el niño "llega a aceptar que el rechazo y al ataque que sufre está justificado y que de alguna manera, se merece ese hostigamiento".

Los momentos más complicados, es decir, el tiempo en el que un niño puede ser víctima de un acoso se sitúa en los cursos 5º y 6º de primaria. Ahí está el pico de incidencia.

El acoso escolar no es un fenómeno nuevo. La diferencia con la situación actual es que "antes se trivializaba y banalizaba".

A un nivel más general, el objetivo del actual curso en La Rábida es dar a conocer los diferentes recursos necesarios para poder valorar el fenómeno del acoso en sus distintas dimensiones, más específicamente, en lo que respecta al acoso laboral, escolar y ciberbuylling.

La alta tasa de absentismo en los distintos ámbitos, así como las consecuencias que conlleva para la salud, han puesto en evidencia la necesidad de conocer las herramientas necesarias que faciliten, no sólo la prevención del mismo, sino también llevar a cabo una adecuada evaluación que permita realizar programas de intervención eficaces para sacar a las víctimas de un auténtico maltrato que puede dejar secuelas.