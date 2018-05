La esclerosis, una enfermedad de jóvenes que afecta a 400 onubenses

Respecto al diagnóstico, Durán dijo que la gran diversidad de síntomas hace que sea sencillo y rápido en algunos casos y en otros sea un proceso más complicado, aunque "cuando llegan a la consulta de Neurología no suelen llegar en un nivel muy avanzado".

Andivia, por su parte, mostró su agradecimiento por la existencia de una consulta concreta para estos pacientes, "lo que nos hace sentirnos importantes y que incluye varias revisiones anuales". Insistió en que Ademo está "para ayudarlos después de que ya tienen el diagnóstico y el tratamiento y se tienen que enfrentar al vivir cotidiano y restablecer las relaciones con el entorno", teniendo en cuenta que "se puede vivir con la esclerosis y trabajar con ella, siempre que no presente un nivel de incapacidad que no lo permita".

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Rafael López, y el presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Huelva (Ademo), Enrique Andivia, visitaron ayer en el Infanta la exposición informativa ME Interesa , una iniciativa de Novartis que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica y con la que se pretende concienciar sobre el impacto de esta enfermedad en la calidad de vida de los pacientes.

La pérdida de visión es un síntoma habitual

Toñi y Luisa estaban ayer en el hospital de día del Infanta Elena. Tienen una cita periódica para recibir medicación para combatir la esclerosis múltiple que padecen. En sus casos se trata de farmacología avanzada, que es distribuida a través de la farmacia hospitalaria y es recibida por vía intravenosa. Toñi tiene que venir cada 28 días al Infanta para recibir su tratamiento. Ella es de Lepe, pero lleva mucho tiempo viviendo en Huelva. Hace un año y medio que le diagnosticaron la enfermedad, "de la que no sabía nada". Uno de los síntomas que le afectó fue uno de los más habituales: la percepción de la pérdida de visión en un ojo. La aparición de brotes los interpretó en una primera instancia con las consecuencias del estrés que en esa época padecía. Sin embargo, Toñi es muy optimista, ya que declara tener estabilizada su situación y además no ha padecido ningún brote más. Lleva una vida normalizada, que le ha permitido acabar sus estudios de auxiliar de enfermería. A Luisa se le diagnosticó la esclerosis hace 27 años, "cuando ni siquiera había tratamiento". Sin embargo, el diagnóstico no tardó en llegar en el ya desaparecido Manuel Lois. También en el caso de Luisa, una madrileña que lleva prácticamente toda su vida en Huelva, la pérdida de visión fue su principal síntoma cuando apareció la enfermedad. Con el paso del tiempo ha padecido alguno de sus aspectos incapacitantes, ya que perdió la movilidad de una pierna, lo que le obliga a usar una silla desde hace 12 años.