El equipo de gobierno presentará los presupuestos de forma inminente

La concejala de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Huelva, María Villadeamigo, aseguró ayer que el equipo de gobierno trabaja para cumplir lo que ya anunció en Pleno: que se sentará con el Ministerio de Hacienda para negociar la salida del plan de ajuste al que se acogió el Consistorio en 2014, cuando estaba gobernado por el PP.

El mes pasado el Ayuntamiento de la capital aprobó en un Pleno extraordinario dejar sin efecto el acuerdo plenario del 30 de abril de 2014, por el que el Consistorio pidió acogerse a las medidas del plan de ajuste del Gobierno, pero desde Hacienda recordaron unos días más tarde que desde una perspectiva jurídica, este acto no anula la actuación del Ministerio, por lo que "tampoco podría anular el plan de ajuste en los términos que se pretenden".

"En ello estamos. Estamos trabajando en eso y estamos coordinados", aseguró Villadeamigo al ser preguntada sobre si ya hay fecha para sentarse con el Ministerio.

De forma paralela, los socialistas trabajan "para sacar los presupuestos ya", cuestión que va vinculada a la salida del plan de ajuste, tal y como reconoció. "El objetivo es tener los presupuestos cuanto antes. Hay que darle un plazo a la oposición, pero el presupuesto en su conjunto y el marco de actuación lo vamos a tener ya. Es un compromiso nuestro y vamos a darle cumplimiento. Es real", manifestó la responsable de Economía.

En cuanto al aviso que Hacienda remitió al Ayuntamiento, así como otros consistorios del país, para que presentase un plan de tesorería con medidas de liquidez para aligerar el periodo medio de pago a proveedores, la edil insistió en que Hacienda simplemente les envió "una carta modelo tipo" pidiendo información sobre "cómo va a mejorarse este periodo medio de pago", al objeto de informarse de si había que llevar a cabo medidas nuevas porque no hay liquidez suficiente o si la demora se debe a otras razones.

"Nos mandó un modelo tipo, nosotros lo hemos enviado al órgano de tutela financiera, que es la Junta de Andalucía, y en ello estamos", señaló. Tal y como reconoció, efectivamente el Ayuntamiento incumple el periodo medio de pago actualmente pero "no porque no tengamos liquidez suficiente para abonar las facturas que se van generando". De haber falta de liquidez, en sus palabras, "sí tendríamos un problema y deberíamos adoptar medidas extraordinarias". No obstante, aseguró que "no es el caso".

En este sentido, achacó la demora a la cuantía de las facturas que obran en contabilidad y que, en algunos casos, no se pueden aprobar por razones diversas, como el hecho de que sean de años anteriores.

En todo caso, apuntó que la notificación de Hacienda no deja de ser un aviso para regularizar la situación. "Ya trabajábamos en ello y, de hecho, se está haciendo un estudio real para rechazar lo que está ahí vivo eternamente y para agilizarlo en la medida en que sea posible. Liquidez tenemos y lo demuestra el hecho de que actualmente los pagos de 2018 se realizan con normalidad", manifestó