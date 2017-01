Una epidemia en el aula

Un total de 600 alumnos tienen un dictamen de escolarización en el que se especifica que están afectados por el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Este dictamen es un informe fundamentado en una evaluación psicopedagógica en el que se determinan las necesidades educativas del alumno, concretándose del mismo modo, la propuesta de modalidad de escolarización, es decir, los apoyos, recursos y adaptaciones que cada alumno requiera. La Delegación Territorial de Educación añadió a este respecto, que el dictamen es realizado por los servicios de Orientación Educativa de acuerdo a lo establecido en las instrucciones del 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Participación y Equidad por las que se establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades específicas.

A pie de calle se encuentra la Asociación Aire Libre que trabaja con este colectivo desde hace más de 10 años en la provincia. En la actualidad presta atención a 160 familias de la capital y buena parte de la provincia a excepción del Condado que cuenta con una asociación propia en Almonte.

Manoli Moreno es la actual presidenta de Aire Libre. Indicó que cuentan en la actualidad con cuatro psicólogos y dos psicopedagogos si bien la asociación en sí no realiza el diagnóstico que se realiza bien por el pediatra, bien por cualquier profesional del ramo aunque el que realmente tiene su validez es el oficial emitido por Salud Mental. Aire Libre organiza además, escuelas de padres y madres a las que invita a distintos ponentes, además de contar con diferentes departamentos siempre en pro de una correcta intervención del niño y otras iniciativas como campamentos.

Moreno explicó que hay distintos niveles de afectación del TDAH "aunque el puro es muy difícil de encontrar ya que el problema que presenta es la comorbilidad". Por comorbilidad se entiende otro tipo de aspectos que pueden ir emparejados. Esos son los casos del retraso madurativo -que afecta al 30% de estos niños- , problemas de lenguaje y situaciones en las que la persona puede llegar a desarrollar trastornos psicóticos. Otro ámbito que puede desarrollar si no se lleva a cabo un tratamiento, es el de las adicciones ya que es un colectivo con una enorme propensión a ello. Desde Aire Libre se entiende que cuando se dan casos de comorbilidad hay que acudir a profesionales muy cualificados porque nos podemos encontrar ante problemas muy serios. Sin embargo, aunque el diagnóstico del TDAH se produzca en la adolescencia o incluso en edad adulta, no implica que sea imposible revertir los problemas que origina este trastorno. De hecho, se estima que la mitad de los niños afectados puede superar este problema y llevar con plena normalidad todas sus actividades, siempre que sea sometido a un correcto tratamiento. Sólo el 25% de este colectivo quedaría con dificultades para normalizar su comportamiento.

No nos encontramos por lo tanto, ante una situación baladí. El TDAH no fue aceptado en los tratados clínicos hasta 1968. En un principio era un diagnóstico residual y, según los países, su prevalencia es mayor o menor. En Estados Unidos es del 9%, en España del 6%, según el Informe Pandah, y en Francia es prácticamente inexistente, no se suele diagnosticar (lo que no quiere decir que no exista).

Una nueva corriente, popularizada por el periodista especializado Robert Whitaker en su libro Anatomía de una epidemia y que en España capitanea el catedrático de Psicología Clínica de la Universidad de Oviedo Marino Pérez, niega la mayor. Sencillamente, el TDAH no existe. Para Pérez, ese trastorno "carece de entidad clínica. Convierte en patología problemas normales de la infancia (despistes, travesuras...); los convierten en diagnósticos a medicar".

Preguntada la presidenta de Aire Libre por esta corriente de opinión, Manoli Moreno coincidió con la inmensa mayoría de los padres de hijos con TDAH: "Solo les daría una semana de convivencia con uno de nuestros hijos para que salgan de la duda de si trata de un problema o un auténtico trastorno". En todo caso lamenta aún la falta de conocimiento que existe sobre el TDAH pero confirma la optimista realidad: "La mayor parte de los chavales recibe el alta y pueden terminar sus estudios incluso universitarios".

Los niños con TDAH superaron el presente curso las nuevas condiciones impuestas por el Ministerio de Educación para recibir las becas de Necesidades Educativas Especiales (NEE), al exigir el Gobierno central certificado de discapacidad, lo que no concierne a buena parte de estos chavales. Queda por saber qué condiciones pondrá el MEC de cara al curso 2017/18.