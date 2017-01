La entrega de las viviendas de Santa Lucía se encuentra "en vía muerta"

Nueva polémica en torno a las nuevas viviendas construidas para los vecinos de Santa Lucía, dentro del programa conocido como Casa por Casa puesto en marcha por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital. Los vecinos beneficiarios de estas viviendas se niegan a pedir una subvención, tal y como les solicita la Junta, para el pago de sus nuevas casas ya que, entre otros motivos y según aseguran algunos de ellos, si lo hacen tendrán que pagar a Hacienda varios miles de euros en concepto de incremento de patrimonio y "la gente aquí no tiene esas cantidades".

Uno de los vecinos, Rafael Reyes, recordó que la mayoría de los beneficiarios del programa Casa por Casa son pensionistas, desempleados o personas con empleos temporales, por lo que no pueden asumir este pago. "Nosotros creemos que no tenemos que pedir subvención, de ningún tipo, porque en el año 2006 se aprobó en el Parlamento una Proposición No de Ley en la cual se dice claramente Casa por Casa", añadió. También señaló que el contrato que les han enviado establece que, en el supuesto caso de que en el plazo de seis meses no se concedieran esas subvenciones, el vecino tiene el plazo de un mes para poder abonar de su bolsillo dicha cantidad, que son 69.000 euros, algo que, aunque nos han dicho que no va a pasar, será impensable".

Ante esta situación, insistió en que los beneficiarios no están de acuerdo con estas condiciones y la entrega está "en vía muerta", ya que están a la espera de ver "si alguien, desde el Ayuntamiento o de la Junta, mueve ficha y nos da una respuesta". Según señaló, han pedido una cita a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y no descartan nuevas movilizaciones porque la situación es "insostenible" y las viviendas que actualmente habitan "están muy deterioradas".

Reyes recalcó además que, en otros procesos del Casa por Casa, como el que se hizo en Cardeñas o la calle Pastores, "les dieron su vivienda y no tuvieron que hacer nada ni pagar nada".

Por su parte, la Junta de Andalucía señaló que está cumpliendo "exhaustivamente" el compromiso adquirido con los vecinos en el Casa por Casa de Marismas del Odiel, "al igual que se realizó anteriormente en la barriada de Cardeñas". Según recordaron fuentes de la administración autonómica, este compromiso, adquirido junto al Ayuntamiento, recogía una inversión de 11 millones para la construcción de cien nuevas viviendas y la urbanización en la barriada de Santa Lucía. Así, la Junta indicó que, una vez finalizada la construcción de las viviendas, "se está procediendo ahora al único trámite administrativo jurídica y legalmente posible, que es la formalización de un contrato de compra-venta, ya que el deseo de los vecinos ha sido siempre ser propietarios de una vivienda regularizada, como recoge el programa".

Una vez soliciten la subvención, los vecinos formalizarán el contrato y "pasarán a ser propietarios de pleno derecho de una vivienda regularizada por valor de 70.000 euros, con sus derechos y obligaciones, sin que hayan tenido que aportar ninguna cantidad económica ni a la Junta ni al Ayuntamiento, tan sólo la entrega de su anterior vivienda".

La administración regional sostuvo que, a partir de ahí, "los beneficiarios, al igual que ocurrió en Cardeñas, tienen la obligación, como todos los ciudadanos, por derivar de ello una presión fiscal dentro de una normativa estatal, que se refiere a la posterior declaración que se tiene que hacer al Ministerio de Hacienda como cualquier ciudadano que obtiene una subvención con dinero público y al incrementar un patrimonio que anteriormente no tenían".

En el caso de los vecinos de la calle Pastores, la Junta señaló que las condiciones eran "totalmente distintas" ya que se trataba de unas viviendas públicas de régimen de acceso diferido a la propiedad con sus adjudicatarios y se hicieron nuevas por presentar numerosas deficiencias, volviendo a realojar a las mismas personas que tenían sus contratos firmados con anterioridad.