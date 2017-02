Una de cada tres empresas del 'top' cien de Huelva es de alimentación

En una provincia en la que los productos alimenticios son señas de identidad de la tierra no es de extrañar que la actividad empresarial relacionada con el sector tenga peso en su economía, pero lo que sí puede llamar la atención es que la mayor parte de las grandes compañías de Huelva pertenezca al grupo de la alimentación; más aún cuando al otro lado está un polo químico en el que se asienta la compañía que lidera (con diferencia) el ranking de las cien sociedades más grandes (según la producción) de la provincia. En Huelva, una de cada tres empresas de esa clasificación se dedica a la producción de alimentos (28) o bien son minoristas (2), según el informe realizado por la empresa Gedesco a partir de los datos facilitados por Infocif que no hace si no confirmar que el agro goza de buena salud y es capaz de colar a tres compañías de las siete onubenses que se mezclan entre las cien andaluzas que mayor facturación.

Las de alimentación se sitúan a la cabeza en cuanto a número y casi por su volumen de negocio, ya que tan sólo las superan las compañías que se incluyen en el epígrafe de metales y minerales no ferrosos (2.059,75 millones) en el que Atlantic Copper coge la delantera con una facturación que supera los 1.781 millones de euros, el 42% del volumen de negocio global al que llegan las firmas que se incluyen en el top cien provincial, que se realiza con los números del ejercicio de 2015, último año del que hay disponibles cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Las compañías de alimentación aglutinan el 21,14% de la facturación onubenseHuelva solo 'cuela' siete empresas en el 'top' andaluz, pero es la segunda en facturación

El informe de Gedesco reúne una treintena de empresas que están relacionadas con la alimentación (en su mayoría distribuidoras y productoras) y entre ellas se alcanza la segunda cifra de negocios más elevada de la provincia por sectores: 896,86 millones, más de la quinta parte (21,14%) del total. Los datos son posibles gracias a la actividad de firmas que, básicamente, trabajan con marisco, pescado, conservas y frutos rojos, además de cítricos, aunque también se asoma alguna de productos cárnicos.

El resto de actividades ya quedan muy por detrás hasta el punto de que el tercer bloque, de empresas de productos químicos y plásticos factura 290,56 millones. La lista se completa con compañías de servicios públicos (161,77 millones), minoristas (excepto alimentos) que alzan su cifra de negocio a los 129,46 millones; las empresas agrícolas, con 97,02 millones; las de bebidas y tabaco (57,84 millones), transporte terrestre (55,11 millones), alojamientos y casinos (51,19 millones) y productos cosméticos (35,31 millones). El resto deja un volumen de negocio inferior a los 30 millones anuales.

De ese top cien de empresas onubenses, sólo las siete primeras entran en el ranking de las mejores de Andalucía, pero eso le basta para ser la segunda provincia en volumen de facturación de sus empresas. Las compañías onubenses que entran en ese listado tuvieron un volumen de negocio de 2.893 millones de euros.

En la buena situación de la cifra de negocios de la provincia onubense tiene mucho que ver, de nuevo, la empresa Atlantic Copper, que además de situarse a la cabeza del ranking provincial ocupa el puesto 67 de la clasificación nacional.

A gran distancia se sitúa la segunda gran empresa de la provincia, la distribuidora Mariscos Rodríguez, tras alcanzar unas ventas de 270,88 millones de euros. Para dejar Minas de Aguas Teñidas (Matsa) como la tercera de Huelva en volumen de negocio.

Las empresas ubicadas Sevilla son las que tienen mayor facturación de toda Andalucía, en total 15.433 millones de euros, un 0,64% más respecto de la facturación del ejercicio 2014. Así, la capital andaluza aglutina el 48,91% del total de la facturación de las empresas de la región

El ranking elaborado por la empresa de financiación recoge los resultados de los 100 mayores negocios de Andalucía. En términos generales los resultados en el año 2015 registran un saldo negativo debido fundamentalmente al concurso de acreedores sufrido por Abengoa, que arroja un resultado negativo para esta compañía de 1.062 millones de euros y que lastra las cifras globales de toda Andalucía. Por contra, el año 2014 fue un buen año con un resultado positivo de 1.476 millones de euros para el conjunto de las 100 mayores empresas de Andalucía.

Resulta llamativo que solo cuatro empresas andaluzas, de las 100 que completan el ranking, tienen unas ventas por encima de los 1.000 millones de euros. Endesa con 4.823 millones de euros es la compañía que más factura de todo el territorio andaluz, seguida de Atlantic Copper con más de 1.781 millones, Acerinox con 1.401 millones y, por último, Abengoa con 1.024 millones de facturación.

El listado también pone de manifiesto la diversidad del tejido empresarial andaluz, ya que recoge empresas de los sectores energético, minero, industrial, además del de alimentación, transportes y construcción, entre otros.