Los empresarios piden acelerar su puesta en funcionamiento

"El consenso entre los puertos de Sevilla y Huelva en la tarde de ayer sobre Majarabique no debe eclipsar el protagonismo que le corresponde a la Autoridad Portuaria onubense, aunque se aplaude que finalmente se haya llegado a un consenso y poner fin a una problemática que nunca debió darse". Así manifestó ayer la Federación Onubense de Empresarios (FOE), que pidió también que se ponga de inmediato en marcha la iniciativa "y aprovechar los beneficios económicos que la misma va a llevar aparejada para muchos sectores empresariales".

La FOE fue una de las protagonistas para acelerar el fin de la polémica con el acuerdo conseguido en la tarde del lunes, especialmente después de que el pasado viernes, su Junta Directiva alertara en términos contundentes a terminar con la polémica en torno a Majarabique y expuso su convencimiento de que "el acuerdo alcanzado ha venido a acabar con la zozobra con la que se ha vivido en esta organización empresarial la polémica que ha rodeado a ese proyecto".

Animan a otras administraciones a "seguir el ejemplo" inversor del Puerto

Para los empresarios onubenses, el compromiso "pone fin a una situación, que aunque se ha alargado más de lo necesario, permitirá finalmente desarrollar un nudo logístico esencial para la actividad económica en general".

En este sentido, hizo un llamamiento "a cumplir los plazos para que el tiempo no corra en contra y cuanto antes pueda estar operativo ese centro logístico sobre el que el Puerto de Huelva no puede perder el peso que legalmente le corresponde y velar, por tanto, por sus intereses que no pueden ni deben ser usurpados". Así quieren dejar claro que "la actitud de la Autoridad Portuaria de Huelva, desde el origen acudiendo a la licitación convocada hasta el final del mismo, pone de manifiesto la altura de miras de esta entidad que está apostando decididamente por posicionar al Puerto de Huelva donde siempre le ha correspondido estar, liderando iniciativas, como es el caso de Majarabique, de las que se van a beneficiar otros sectores empresariales por el efecto tractor que traerá consigo".

Por último, la FOE consideró que "la intervención en Majarabique se considera esencial para seguir avanzando en la imperiosa necesidad de hacer de nuestras instalaciones portuarias, una zona competitiva y atractiva para la inversión" y aprovechó para pedir que la misma "sirva de ejemplo para que otras administraciones se contagien de la ambición inversora del Puerto que le llevará a posicionarse con éxito en el panorama portuario mundial".