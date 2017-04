Los empresarios hablan de unas inversiones "raquíticas" y "escasas"

La clase empresarial onubense mostró su preocupación por la cuantía de las innversiones consignadas en el proyecto de ley de Presupuestos en lo que se refiere a las infraestructuras esenciales para el desarrollo de la provincia. Si el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Ponce, calificaba los mismos como "raquíticos", su homólogo de la Federación Onubense de Empresarios, José Luis García-Palacios, se refería a los mismos como "escasos".

Ponce reconoció a Huelva Información su "decepción por unas inversiones raquíticas que vuelven a poner de manifiesto que Huelva es la gran olvidada, con proyectos que llevan años de retraso y que pintan un porvenir muy negro para los próximos 15 años, que son los que constituyen el presente ciclo económico". Para el responsable cameral, "sin obra pública, es muy difícil plantearse el futuro de Huelva, que merece algo más que el engaño permanente que sufre por parte de las administraciones".

Según Ponce, "la dotación de la línea de alta velocidad asignada a nuestra provincia es un fuerte revés que aleja a Huelva de la necesaria vertebración territorial que vendía a impulsar el dinamismo que nuestra provincia espera" y añadió que esos 568.000 euros "no son ni la mínima dotación imprescindible. No es aceptable que después de décadas marginados, sigamos padeciendo este tratamiento que nos aleja más de otras provincias".

El responsable de la institución cameral mostró su preocupación por que "no haya rastro del proyecto CEUS que nos posicionaría en el mapa de la industria aeronáutica española e internacional y que tampoco cuenta con presupuesto del Ministerio correspondiente para llevarlo a cabo, con el riesgo de que otra provincia se haga con esta imprescindible iniciativa. Sería injustificable que tuviéramos que renunciar al Centro de Aviones No Tripulados que pasaría a seguir engrosando el ya de por sí largo listado de proyectos anunciados y no realizados en Huelva".

Por su parte, José Luis García-Palacios, desde la FOE, aseguró que el panorama que dibujan los presupuestos "nos obliga a poner en entredicho el papel que nuestros representantes políticos están cumpliendo en lo que a su competencia se refiere, dado que no están siendo capaces de sacar a Huelva del abandono secular que viene padeciendo en materia de inversiones. Mientras, el sector empresarial se prepara para ser competitivo con esfuerzos de toda naturaleza que no se compensan con las actuaciones que precisan para seguir creando riqueza y empleo".

En su análisis de las cuentas públicas, García-Palacios quiso poner el acento en "la pérdida de 50 millones de euros previstos para 2017 en los anteriores Presupuestos para las inversiones en las vías férreas de cara a la llegada del AVE a Huelva, una inversión esencial para nosotros; ponen además en peligro la inclusión de Huelva en la red Core del corredor ferroviario del Mediterráneo ya que sin esta aportación del Gobierno desaparecería y se perdería el apoyo de la Unión Europea a la misma".

Asimismo, continuó con el recuerdo sus reivindicaciones entre las que se encuentra, "la carretera Huelva-Cádiz a través de la terminación de la A-484, siendo del todo imprescindible la finalización del tramo Villamanrique- Hinojos-Lebrija, incluido el puente sobre el Río Guadalquivir, no a la posible alternativa de la SE-40, el inicio de las obras para la construcción de la A83, al tiempo que se hace imprescindible la mejora del trazado férreo Huelva-Zafra, vital para el desarrollo del sector minero".