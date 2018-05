Los empresarios aplauden el cambio de criterio del ministro

El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Ponce, se felicitó porque "por fin es una realidad que Huelva estrene una nueva estación moderna" y acogió con "gran satisfacción el anuncio del ministro que lo que antes eran nubarrones para Huelva, hoy será una realidad. Huelva no puede dormirse; no podemos esperar 10 o 20 años más. Se tiene que producir las inversiones de manera inmediata para que no se quede descolgada del desarrollo de Andalucía. Huelva, con sus carencias por todos conocidas, está a la cola de todo".

Por su parte, la Federación Onubense de Empresarios (FOE) Valoró de manera positiva "el giro operado en el Ministerio de Fomento con respecto a la llegada del AVE a Huelva, como respuesta al planteamiento realizado por esa organización y las centrales sindicales en la reunión celebrada en Madrid con Íñigo de la Serna". Desde la FOE, se entiende que este cambio de actitud "es fruto, sin lugar a dudas, de los serios argumentos que empresarios y sindicatos pusieron encima de la mesa del ministro, poniendo en valor las posibilidades que para sectores como el industrial, el turístico o el comercial, tendría la puesta en funcionamiento de la línea AVE. No fue hasta ese momento entonces cuando se produjo en la sociedad onubense un despertar de conciencias y desde otras instituciones se siguió el camino emprendido por la FOE desde donde se hace un llamamiento para acoger a quienes quieran sumarse a participar de la línea de interlocución abierta con el Ministerio. La FOE confía que el anuncio de ayer "sea el punto de partida hacia un nuevo horizonte económico en nuestra provincia con la llegada de ese medio de transporte y se puedan cumplir los plazos exigidos para que sea una realidad".

También aprovechó para recordar que "aún se está a la espera de que Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, reciba a empresarios y sindicatos quienes solicitaron una reunión al mismo tiempo que al ministro", así como "tampoco hemos tenido una respuesta de la pedida al PSOE onubense con sus diputados y senadores en Madrid".