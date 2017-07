La empresa moderna apuesta cada vez más por lo ético

Todo parece indicar que hay motivos para el optimismo; que ese capitalismo deshumanizado ha entrado en la vía muerta y está dejando paso a aquellas compañías que apuestan por la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

Ese es precisamente, el tema de uno de los Cursos de Verano que se desarrolla esta semana en el Campus de la Rábida. Lleva por título Responsabilidad social corporativa: cultura, norma, ética y... ¿negocio?, que dirige el profesor de la Universidad de Huelva (UHU) José Andrés Domínguez.

Las empresas son conscientes de que mejoran su imagen si apoyan actos socialesUn pequeño defecto o error que se cometa tiene una repercusión global

Domínguez explicó que "las empresas están cada vez más interesadas y son más conscientes de la necesidad que tienen de mejorar su imagen a través de actos sociales. En otras palabras, crece el interés por desempeñar su función económica con ética".

Entre otras repercusiones positivas, la expansión de la Responsabilidad Social Corporativa en el tejido empresarial representa todo un nicho de empleo de profesionales que son necesarios para asesorar a las empresas en este ámbito.

El profesor de la Universidad de Alicante, Antonio Aledo, expuso las directrices de otro concepto que va de la mano de la RSC: el impacto social. Él es precisamente, experto en esta materia.

Aledo se detuvo en "la explosión de grandes proyectos que se iniciaron en América Latina, como la reforma del canal de panamá o la gestión de bosques. Aledo se preguntó que aunque se piden a día de hoy, estudios de impacto medioambiental no se hace lo mismo con el impacto social que puede acarrear una actividad económica o unas infraestructuras que se van a levantar. El profesor de la Universidad alicantina indicó que "es paradójico que se pidan informes de impacto medioambiental pero no se haga acerca de cómo esa actividad va a afectar especialmente, a los colectivos menos favorecidos", aunque fue a raíz de esas iniciativas en América cuando se empezó a difundir la idea de la conveniencia de ese impacto social. Este concepto no obstante, apareció en la década de los 70 en Canadá y Australia en referencia a actividades mineras y madereras. El grupo donde Aledo realiza sus investigaciones fue pionero en América Latina y España: "El primer caso en el que se hizo un estudio de impacto social en España, fue a raíz de la construcción del trazado del AVE a Alicante. Posteriormente, nos encargaron los estudios sobre los efectos del Canal de Panamá en las poblaciones campesinas. José Andrés Domínguez, por su parte, concretó cómo estos estudios también se están aplicando en Huelva; más en concreto en las explotaciones mineras de Atalaya Mining y Matsa así como en Aznalcóllar (Sevilla). Aunque aún los informes de impacto social no son obligatorios en España, "si no se hacen añaden a las empresas riesgos cada vez menos soportables para sus proyectos de desarrollo. A través de la RSC, se pueden encontrar herramientas cada vez más sólidas para aplicar los estudios que provengan de la realización del impacto social".

La RSC ha tenido en principio, más éxito en las grandes corporaciones aunque "las cosas están cambiando". Tanto Domínguez como Aledo incidieron en que "hay pequeños empresarios que ya nacen con esa conciencia de hacer las cosas de manera decente". Las grandes empresas, por su parte, saben que se mueven en un mercado cada vez más global ya que cualquier defecto o problema que surja en ellas, tendrá una enorme repercusión en su imagen. De este modo, "estamos en un momento en el que el propio mercado está incitando a que las empresas apuesten por la RSC", añadió Aledo.

Haciendo referencia al propio título del curso, sobre el posible negocio que puede haber detrás del concepto de la Responsabilidad Social Corporativa, José Andrés Domínguez sostuvo que "puede ser asumido como un lavado de imagen para la empresa", pero "en otros casos no es así pues hay gente, sobre todo entre las nuevas generaciones, que tiene claro que hacer las cosas bien repercute en su servicio y en su mercado".