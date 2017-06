El emperador está desnudo

Si ha habido una palabra estrella durante los últimos cuatro años en la Universidad de Huelva, ésa ha sido sin duda la palabra "deuda". La deuda ha constituido algo más que un mantra: ha sido una forma de gobierno. Si algo no salía bien, la deuda hacía de paraguas del equipo rectoral. Si había que tomar medidas contrarias a los intereses de la comunidad universitaria, e incluso contrarias al mínimo sentido común, ahí estaba la deuda para jugar su papel de distracción, como en cualquier truco de magia que se precie. E incluso cuando se negaban mejoras para el personal que no comportaban gasto económico alguno, la deuda era siempre una apuesta segura para justificar lo injustificable. El uso de la deuda se podía estirar tanto que servía incluso para intentar tapar la falta de iniciativa y las malas formas.

Las disertaciones sobre la deuda nos han amenizado claustros, consejos de gobierno, consejos sociales, titulares de periódicos y, por supuesto, todos y cada uno de los días de esta larga campaña electoral, que tal y como se esfuerzan en recordarnos las resoluciones rectorales de adjudicación de contratos o de oferta de plazas, dura ya unos cuantos meses.

Hagamos una Universidad donde las cuentas no sean nunca más una excusa

A nadie le sorprenderán a estas alturas las afirmaciones del actual equipo rectoral de que el pago de la deuda de 22 millones de euros que tenía contraída la Universidad de Huelva, allá por el año 2013, ha sido amortizada gracias al duro ajuste del Plan de Reequilibrio aprobado en 2014. O eso se nos ha dicho siempre en la versión oficial. En las tesis del actual rector, esta deuda se ha podido pagar gracias a su buen hacer y, especialmente, al sacrificio al que nos ha sometido a todos los miembros de la comunidad universitaria. Pero, qué cosas, nunca se le ha escuchado al profesor Ruiz hablar de la otra cara de la moneda: la deuda de 40 millones de euros que tenía contraída la Junta de Andalucía con nuestra Universidad al inicio de su mandato. No parece una cifra nada despreciable.

No es una simple casualidad el hecho de que el actual rector no haya mencionado esta deuda en sus cuatro años de mandato y por ello le pregunté al respecto hasta en tres ocasiones durante el debate celebrado en la Universidad el pasado jueves día 15, sin tener la suerte de que me contestara. Parece que el profesor Ruiz sigue sin ganas de hablar sobre este asunto, con lo que le suele gustar hablar de deudas. Ya que este tema no merecía demasiada información pública a ojos del Rectorado, hemos tenido que acudir a las cuentas anuales auditadas que están publicadas de los ejercicios de 2013, 2014 y 2015, porque a finales de junio de 2017 sigue sin publicarse la liquidación presupuestaria del año 2016. En román paladino, se desconocen las cuentas reales de la Universidad desde fines de 2015 hasta hoy.

Con esta situación de partida no ha sido fácil componer el puzzle financiero que nos podemos encontrar a partir del 23 de junio si la mayoría de la comunidad deposita su confianza en mi candidatura para gestionar los próximos cuatro años de nuestra Universidad. Pues bien, después de analizar la información disponible, a 31 de diciembre de 2015 la Junta de Andalucía ya nos había abonado 22 millones de los 40 que nos adeudaba, pero el Plan de Reequilibrio siguió vigente en su máxima crudeza. Entonces, ¿en qué se tradujo o para qué sirvió el sacrificio de la comunidad universitaria si, debiendo nuestra Universidad 22 millones, se percibieron otros 22 millones extrapresupuestarios en los dos primeros años de mandato? ¿En qué chistera metemos este conejo?

Pero aún se pone más interesante esto que el dibujante Hergé llamaría el "misterioso caso de la deuda". Ya que el rector no quiere hablar de ello ni el llamado "portal de transparencia" de la Universidad lo hace público (se comprende que haya sido catalogado formalmente como "opaco"), al menos nos queda el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, donde sí está. Et voilà, resulta que a fecha de hoy la Consejería de Economía y Conocimiento ya está al corriente de pago con la Universidad de Huelva. Fruto de ello, nuestra Universidad recibió en 2016 en torno a 14 millones de euros al margen de las transferencias corrientes, y en 2017 ha terminado de recibir lo que faltaba hasta completar los 40 millones que debía la Junta. Y hasta aquí la historia de la otra deuda: la "deuda mala", según pensarán algunos miembros del equipo rectoral, porque se atreve a desmontar todo el relato sobre el que se han sostenido estos cuatro años duros y grises.

Quizás a ti, que estás leyendo esto, te surjan ahora bastantes preguntas. Pero parece que el actual rector quiere ahorrarnos las respuestas. Quizás te parezca conveniente analizar personalmente la información y obtener tus propias conclusiones. Pero parece que el actual rector quiere también ahorrarte el trabajo y darte, a cambio, su propia versión de los hechos y la documentación que él estima conveniente. La otra, no. De hecho, al día siguiente del debate presentamos en el registro de la Universidad una petición para que nos hiciera llegar una copia del informe de auditoría que allí exhibió y que sólo él tiene. ¿Crees que nos lo ha hecho llegar? No.

No dejo de preguntarme: ¿a qué se han destinado esos 18 millones de euros que hemos recibido al margen del presupuesto ordinario de la Universidad desde 2016 hasta ahora? ¿Qué sentido tuvo el Plan de Reequilibrio? ¿Cuáles fueron sus verdaderos fines, visto lo visto? Con la opacidad reinante, y el silencio como política oficial, esto no nos deja más que interrogantes cargados de preocupación. Pero sí que podemos despejar algunas de esas dudas: estos 18 millones no han ido a parar a la ETSI, ya que estas inversiones se han llevado a cabo con ayudas directas de la Junta, que en ningún caso comportaban orden de reintegro. ¿Esto tampoco te suena, verdad?

Ante este panorama, siempre nos quedará consultar la web del candidato Francisco Ruiz, donde aparece mezclada información económica de toda naturaleza hasta el año 2017: una especie de macedonia financiera a gusto del interesado. Porque ¿para qué publicar información completa, rigurosa y en los canales que fueron creados para ello, pudiendo hacer un uso sesgado de información privilegiada para hablar nuevamente de la deuda? De la deuda buena, eso sí.

Si algo pudimos aprender del cuento El traje nuevo del emperador, de Hans Christian Andersen, es que, por más que una mentira sea repetida cien veces, no se convierte en verdad. Este próximo viernes 23 de junio tenemos una oportunidad histórica para cambiar el rumbo de la Universidad de Huelva y hacer las cosas de otra forma. Hagamos realidad una Universidad donde todo el mundo sepa en qué se invierte el dinero público y con qué fines. Hagamos realidad, sobre todo, una Universidad donde las cuentas no sean nunca más una excusa y podamos tratar a las personas con la dignidad, la atención y el compromiso que se merecen. Logremos juntos un futuro con ilusión.