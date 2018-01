La emigración alcanza niveles del año 2014

Desde el primer semestre del año 2014 no se registraba un dato tan alto de emigrantes desde la provincia de Huelva. Hasta 1.429 personas cogieron las maletas entre enero y junio del año 2017 para salir del territorio onubense en busca de un país extranjero. Una cifra que va en una línea ascendente desde el segundo semestre de 2015 y que roza el límite marcado en los seis primeros meses de 2014 (1.505) y que es el más alto desde el año 2008. Así lo reflejan los datos de movimientos migratorios que aparecen publicados en el Instituto Nacional de Estadística (INE) en los que se muestran las subidas y las bajadas de una población en continua circulación. Cierto es que el 85% de esa emigración corresponde a personas de nacionalidad extranjera, mientras que el 15% restante pertenece a españoles. Hasta 1.219 extranjeros salieron de la provincia en la primera mitad del año 2017, un dato que no se alcanzaba desde los primeros seis meses de 2014 (1.325). Aun así, en los últimos dos años y medio, al tomar como referencia los últimos números oficiales del primer semestre de 2017, desde la provincia de Huelva han emigrado más de un millar de españoles hacia el extranjero. Dentro de ese número de ciudadanos, en las dos referencias más próximas, la franja de edad que predomina en la emigración es la que se encuentra entre 30 y 34 años con un total de 73 personas que han decidido emigrar desde julio del año 2016 hasta junio del pasado curso.

Estas estadísticas son "muy sensibles al hecho de que la población decida registrar o no su cambio de domicilio", ya que a veces hay personas que "salen para probar fortuna buscando empleo sin tener claro cómo les va a ir, y deciden no hacer cambios de registro de domicilio al menos durante un tiempo", explica a Huelva Información la profesora Titular de Sociología de la Universidad de Huelva, Estrella Gualda. Y es que de las entrevistas que ha realizado la profesora de la Onubense, extrae los argumentos de que "algunas personas relatan que registrar oficialmente el cambio de domicilio les puede traer consecuencias negativas en España, cuando les afecta a cuestiones como los subsidios por desempleo".

El 75% de los migrantes procedentes de fuera de España tienen entre 20 y 49 años

Es sorprendente que a la inversa, es decir, el número de personas procedentes del extranjero hasta la provincia de Huelva, ha sido el más alto desde 2008 (el año más antiguo que el INE deja consultar). Hasta 2.545 personas llegaron hasta Huelva entre enero y junio del pasado ejercicio, más del doble que el semestre anterior, cuando desembarcaron en la esquina occidental de España un total de 1.298 personas. Del total de los 2.545 habitantes, 2.450 son extranjeros mientras que sólo 95 son de nacionalidad española. De una forma más concreta, casi el 75% de los migrantes procedentes del extranjero tienen entre 20 y 49 años. Además, un total de 104 menores hasta 4 años de edad llegaron hasta la provincia en el primer semestre de 2017. Un número que no se rondaba desde 2010, cuando llegaron 102 menores de hasta 4 años de edad.

El saldo migratorio con el extranjero de personas que no son españolas que salen y entran en la provincia onubense es el más alto desde el año 2008, con un saldo positivo de 1.231. "Normalmente, tanto la emigración como la inmigración son sensibles a las oportunidades económicas. No obstante, dado que se trata de estimaciones que son muy sensibles a la manera de registrar el fenómeno, más que lo que ocurra en un año puntual, para mí es interesante la medición de la tendencia. Esta cifra puede que refleje un cambio, pero habrá que esperar un poco para afirmarlo con más rotundidad", explica Estrella Gualda.

En cuanto al país de nacimiento de los emigrantes que llegan hasta Huelva procedentes del extranjero, por este orden los más predominantes son: Rumanía, que ha pasado de las 341 personas en el segundo semestre de 2016 a las 1.255 de la primera parte del año pasado; Marruecos, que ha pasado de 266 hasta los 363, y Bulgaria, que ha aumentado de 42 a 258. Las personas rumanas que ponen pie en tierra onubense son prácticamente la mitad del total del primer semestre del pasado curso (2.545). Por áreas geográficas y mayor procedencia llegaron hasta Huelva entre enero y junio de 2017, 1.687 personas de la Unión Europea, 477 de África, 153 de Sudamérica, 53 de Centro América y Caribe, 45 del resto de países de Europa, 30 de Asia, 12 de América del Norte, y ninguno de Oceanía.

En la otra cara de la moneda de los movimientos migratorios se encuentra la actividad en cuanto a los desplazamientos interprovinciales. Así, según los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística, a la provincia de Huelva llegaron un total de 2.096 personas en el primer semestre del año 2017. Es el dato más bajo en cuanto a las migraciones interiores, cuando se marca la casilla de Huelva como destino desde el año 2008 (el último del que se arrojan cifras desde el INE sobre esta cuestión). Una cifra que se ha llegado a situar en 2.737 personas en la primera mitad del año 2009. "Las cifras oficiales normalmente no contemplan la globalidad de fenómenos, y en este sentido carecemos de información sobre los movimientos no registrados oficialmente, que siempre se producen", aclara la profesora Titular de Sociología de la Universidad de Huelva, Estrella Gualda. Y es que "las altas y bajas, sobre las que se asientan las estadísticas de movimientos migratorios, recogen tendencias, no son 100% exactas en la medida en que no todos los emigrantes (o inmigrantes) se registran oficialmente cuando llegan a un lugar, así como tampoco se dan automáticamente de baja cuando salen de ese lugar. Esto viene ocurriendo normalmente tanto en procesos de migración interior como exterior", señala Estrella Gualda, aunque si bien, "en el caso particular de la provincia de Huelva, otro aspecto que es igualmente importante, pero difícil de cuantificar con exactitud, es toda la movilidad que se genera a raíz de la temporada agrícola". En esta línea, la tendencia al descenso de la llegada de personas a Huelva de manera interprovincial "es probable que esté asociada a factores económicos (más dificultades para encontrar trabajo en la provincia) y en algunos casos a otro tipo de restricciones", apunta la profesora Titular de Sociología de la UHU.

Al contrario, el número de personas que salen de la provincia de Huelva a otros territorios nacionales se mantiene en un sube y baja con el paso de los semestres. La primera mitad del año 2017 se registraron 2.577 salidas, una cifra menor que el anterior semestre de 2016 (2.682). La curiosidad se refleja en los números en cuanto al género. En esta línea salen de Huelva más hombres (1.362) que mujeres (1.215). Una tendencia que se repite desde el año 2013. Sólo en el segundo semestre de 2012 (al tomar como referencia los datos desdev el año 2008), salieron más mujeres (1.277) que hombres (1.262) de modo interprovincial.