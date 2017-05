La junta electoral decide la retirada de unos folletos anónimos contra Ruiz

La junta electoral que vela por el desarrollo del proceso que ha de dar como resultado la elección del rector de la Universidad de Huelva (UHU) decidió ayer retirar los pasquines que se encuentran en bastantes lugares del Campus del Carmen, de manera especial.

La junta electoral, en concreto la comisión delegada que encabeza Juan Gorelli, entiende que "rompe los criterios de igualdad de competencia". El impreso lleva el título 10 razones para no votar a Paco Ruiz y responde del mismo modo, a una página web que se abrió la semana pasada coincidiendo con la apertura de la campaña electoral.

La junta sostiene que no se atenta contra la libertad de expresión al haber anonimato

Tanto la página web como la dirección de Twitter no facilitan la identificación de alguna persona o grupo que promueva esta iniciativa. Lo mismo ha sucedido con los folletos aparecidos en el campus. Esto hace que Gorelli entienda que "no se puede hablar de quiebra de la libertad de expresión ya que el impreso se refugia en el anonimato y no se puede decir que hay que respetar la libertad de un anonimato".

Desde la dirección de Twitter de este grupo anónimo se argumenta que la "junta electoral aprueba quitar los carteles en los que se critica respetuosamente la gestión de Paco Ruiz".

Gorelli, por su parte, enfatizó el hecho de que la decisión de la comisión delegada ha sido solo la retirada de los folletos distribuidos pero que no entra en su competencia el ámbito de internet.