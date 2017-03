De la elección por consenso a una renuncia pactada dos años después

"Diferencias entre registros contables y los documentos"

En una revisión contable del ejercicio 2015, previa a la realización de la auditoría, el revisor puso de manifiesto que había detectado "diferencias entre los registros contables y los documentos que los justifican". La empresa aceptó entonces una serie de ajustes propuestos por el propio auditor y que fueron corregidos a la fecha de la auditoría, entre ellos la necesidad de contabilizar facturas aportadas por los acreedores a la Fundación y la necesidad de anular asientos no justificados y que "sirven para anular saldos contables de los que no se han tenido justificación". El revisor también trató de determinar la deuda de la Fundación existente a 31 de diciembre de 2015. Una vez realizada la revisión contable y "detectadas determinadas facturas no contabilizadas y no pagadas", trató de aportar una cifra lo más real posible y determinó que "el importe pendiente de pago es de 325.216,72 euros".