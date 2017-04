Las 5.247 donaciones de sangre en el primer trimestre cubren todas las necesidades

Los onubenses realizaron durante los primeros tres meses del año un total de 5.247 donaciones de sangre y plasma a través del Centro de Transfusión Sanguínea de Huelva, que posibilitan cubrir las necesidades de los centros hospitalarios. Se trata de 689 donaciones más que las contabilizadas en 2016.

El número de donaciones de plasma aumenta gracias al programa de fidelización de donantes que mantiene el Centro de Transfusión Sanguínea de Huelva con el objetivo de potenciar este tipo de donaciones que resultan fundamentales para tratar desórdenes de coagulación, pérdidas de plasma en grandes quemaduras o la producción de determinados fármaco. Además, hubo 4.973 donaciones de sangre, 584 más que en 2016 debido sobre todo a la macrocolecta que este año como novedad se ha realizado previa a la Semana Santa durante dos días en jornada de tarde, en la que se registraron 336.

Las necesidades diarias de donaciones varían según el volumen de población y se estiman en función de la demanda que se prevé para cinco días. En el caso de Huelva se requiere que al menos 80 personas acudan diariamente a donar para cubrir las peticiones de sangre y hemoderivados. La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud de las personas y se trata de un bien altamente necesario para la actividad sanitaria. Los requisitos para donar son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida. La provincia dispone del Centro de Transfusión Sanguínea, que se encuentra ubicado en el reciento de Hospital Juan Ramón Jiménez además de los centros móviles.