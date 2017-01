El director de la cárcel niega la agresión y lo rebaja a "incidente"

El director del centro penitenciario de Huelva, Alejandro Zulueta, negó la información facilitada por el sindicato Acaip (Agrupación de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias) en la que éste denunciaba que había sido objeto de una agresión por parte de un interno mientras se encontraba de visita en un módulo de la prisión.

Según el responsable de la cárcel de La Ribera, "el delegado sindical reconoce que la información presenta importantes elementos que no son verdad" y explica que participó "junto a otros funcionarios en la reducción de un interno que se resistía de manera pasiva a cumplir la orden de volver a su módulo, ya que el incidente no fue en su interior, sino fuera del mismo". Zulueta matizó que "no recibí ningún insulto, ni agresión, ni fui lesionado".

Para el director de la prisión onubense "se trata de un suceso que puede considerarse propio de la actividad penitenciario; un interno se niega a entrar en un módulo, en una celda o a ser trasladado, sin que en ese momento se tenga voluntad de lesionar al trabajador" y añadió que "el incidente fue resuelto dentro de la legalidad, con la aplicación de los métodos coercitivos y con la participación de los tres trabajadores que estábamos presentes en el momento de los hechos".

Zulueta finaliza con la aclaración de que "se trata de comportamientos impredecibles que los funcionarios intentamos resolver de la manera más equilibrada posible y siempre dentro de la legalidad, ya que trabajamos con internos que padecen problemas mentales, tóxicos y serios déficit conductuales y estamos formados para resolver este tipo de incidentes".