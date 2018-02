La dirección del PP no prevé acción alguna por la reunión del Comercial

Con el hospital Infanta Elena de fondo, la dirección del Partido Popular insistió en las mismas declaraciones que realizó el lunes en su sede provincial. Hace tres días hablaba el portavoz de la dirección popular en Huelva, Juan Carlos Duarte, y ayer lo hacía el presidente, Manuel Andrés González. El mensaje era el mismo: "La dirección del partido tiene las puertas abiertas para todos los militantes", en referencia a la reunión que el pasado viernes mantuvieron, como adelantó Huelva Información, más de 160 militantes y simpatizantes del partido para buscar mayor participación local en los asuntos municipales.

El máximo dirigente de los populares en Huelva suscribió cada palabra de las que su portavoz había pronunciado días atrás. No fue al revés. Aunque aportó algunos apuntes nuevos. El primero, la propia escenificación de unidad, arropado por Duarte, los concejales Berta Centeno, Manuel Remesal, y la portavoz municipal Pilar Miranda, que 48 horas antes aseguraba desconocer el nombre del candidato de su partido a la Alcaldía, a pesar de que Duarte (y ayer el presidente) dijo que ya estaba designado, aunque no se hará público "hasta que en los órganos del partido se decida que se puede decir", añadió ayer el presidente.

Los militantes tienen un único sentir, recuperar la ilusión, que es lo que nos inquieta a nosotros"

El segundo aporte nuevo llegó cuando el máximo dirigente de los populares en Huelva aseguró que "es bueno que la haya quejas", pero (como ya se dijo el lunes) "para eso están los órganos internos del partido, para exponerlo y para debatirlo, como se han debatido otras muchas cuestiones". Y el tercero, que "en principio" no se prevé "ningún tipo de acción" o apertura de expediente por la reunión de los militantes y simpatizantes del partido.

El presidente del PP también se enteró "por la prensa" del encuentro y dice que sus promotores no se han puesto en contacto con la dirección (al menos hasta ayer). Aunque parece que las inquietudes coinciden: "Lo que me preocupa es el sentir de la ciudad de Huelva... Lo único que nos inquieta es ser capaces de recuperar la Alcaldía para devolver la ilusión a esta ciudad". Discurso calcado al de la militancia, que se reunió el pasado viernes para pedir la voz de la capital en los asuntos que le competen y fortalecer una estructura local en la ciudad, curiosamente donde se concentra más de un 20% de todos los afiliados de la provincia. Durante ese encuentro se escuchó más de una vez que "las mejores decisiones salen de un proceso participativo". Algo que no parece que exista cuando una semana después aún no ha habido contacto entre ellos, a pesar de que se diga por activa y por pasiva que las puertas están abiertas. Por eso no parece que haya ganas de poner en práctica el popular dicho de "Si Mahoma no va a la montaña..., la montaña va a Mahoma", con el que se viene a decir que si se está esperando algo o a alguien y eso no llega en el momento preciso, es recomendable salir a buscarlo personalmente. Pero en el PP de Huelva da la impresión que es mejor dejar pasar.