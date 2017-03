La dirección de C's afirma que la crisis municipal "no es un tema de partido"

La ruptura del grupo municipal de Ciudadanos -una suerte de desintegración que viene de lejos y que el miércoles saltó por los aires durante el Pleno del Ayuntamiento de la capital- es para la dirección de la formación naranja "un asunto personal entre ellos y no un tema del partido". Así lo afirmó ayer el secretario de Organización de C's, Fran Hervías, quien valoró, además, que la situación del grupo "no afecta a la imagen del partido, sino a la que dan ellos personalmente".

En declaraciones a Huelva Información, el número tres del partido de Albert Rivera aseguró no estar al tanto de lo que ocurrió en la sesión plenaria, en la que la ex portavoz y edil Martín votó en contra de la postura de su grupo municipal y dio la llave a la concesión del uso de parte del acerado para patio de juegos de la guardería Chicos 3, una moción propuesta por Mesa de la Ría y el PP. El portavoz municipal de C's, Enrique Figueroa, se inhibió al ser su hijo parte interesada en el punto que se sometía a debate.

A petición del presidente del grupo, Ruperto Gallardo, el voto fue nominal. El suyo fue en contra de la concesión demanial, una postura compartida por el equipo de gobierno local, mientras que el de la ex portavoz, María Martín, fue un sí retador a su grupo y determinante para que la moción frutificase. Sin su voto, habría habido un empate a 13 y el voto de calidad (y en contra) del alcalde, habría tumbado la moción.

La relación entre la edil y sus dos compañeros está rota y el desencuentro está en los tribunales. Su recurso de protección de derechos fundamentales presentado contra el Consistorio y sus dos compañeros por "cese ilegal" (que tuvo lugar en noviembre de 2016, dos meses después de coger una baja médica por embarazo de riesgo) ha sido admitido por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva, si bien no se adoptaron medidas cautelares. Al partido le consta, pero prefiere no hacer valoraciones. "Nosotros no entramos, eso es un tema judicializado, es un tema personal entre ellos, y en la que el partido lógicamente no entra", insistió Hervías.

En cuanto a la postura defendida por Martín en el Pleno, el secretario de Organización valoró que, al tratarse de una votación nominal "había libertad de voto y cada uno podía votar como considerase el punto". Preguntado sobre si apoya la postura de Martín, aseguró que "a día de hoy no me he puesto a mirarlo y cuando lo haga intervendré, pero hasta que no tenga una fotografía real de todo lo que ha ocurrido no puedo detallar nada".

Gallardo no sabe si habrá un antes y un después de lo que pasó en el Pleno, pero se mostró partidario de que el partido actúe desde arriba y ponga orden, algo que cree que ya debería haber hecho. "Se estará intentando, lo doy por hecho. El partido demuestra en toda España que no se casa con nadie y que no tiene reparos en actuar", sentenció.

Como presidente municipal, aseguró sentirse "absolutamente respaldado hasta la fecha" por su formación desde Barcelona y a nivel regional, al tiempo que aseguró que su grupo "seguirá trabajando "como hasta ahora.

Respecto a la votación, argumentó que la idea de pedir el voto nominal fue suya y de Figueroa, porque se podía incurrir en prevaricación al votar favorablemente la moción y no por retratar a Martín. Sobre el resultado de la misma, aseguró desconocer si al partido le pareció bien que se rompiera la disciplina. "Entendemos Enrique y yo que la que se equivoca es ella. Su postura podrá ser más populista, pero la corrección está en acatar la ley y en basarnos en los informes jurídicos", señaló.

Bajo su punto de vista, lo que ocurrió el miércoles "podrá ser anecdótico o podrá ser más serio", pero lo que ocurra es algo que "no nos corresponde a nosotros". Así, defendió que actuarán "con normalidad" y aseguró desconocer si desde la subdelegación territorial se tomarán medidas.

Tanto él como Figueroa explicaron que, con respecto al partido, harán lo que han hecho siempre, que es informar del resultado de cada Pleno y de la actuación de cada componente del grupo. Así, el partido tomará las determinaciones que crea convenientes. "Ellos están al tanto de todo esto", señaló Figueroa.

Mientras el portavoz se enfría y decide si adopta o no medidas contra las declaraciones que el edil popular Francisco Moro le profirió en el Pleno (le acusó de presionar al portavoz socialista, Manuel Gómez, para que el secretario municipal hiciera un informe sobre la concesión demanial a la guardería, así como de amenazar a técnicos municipales con ponerles una querella), Figueroa aseguró que "hasta el día de hoy siempre he estado respaldado". La última vez que habló con Sevilla, según señaló, fue precisamente el miércoles.

Desde la dirección regional y provincial de Ciudadanos guardan silencio. Julio Díaz, portavoz de C's Huelva, no quiso hacer valoraciones y desde prensa se limitaron a señalar que después de cada Pleno, como siempre, se envía al partido regional una memoria de la actuación e intervenciones. "Esta vez no será diferente y el partido valorará las actuaciones", aseguraron. María Ángeles Muriel, subdelegada territorial en Huelva, señaló que ella lleva los temas de la formación a nivel provincial, por lo que este asunto no es de su competencia. Elena Sumariva, la delegada regional de grupos Institucionales (responsable de los posicionamientos de alcaldes y concejales) remitió al gabinete de prensa.